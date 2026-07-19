فِران تورس، قهرمان شب تاریخی اسپانیا
تیم ملی اسپانیا با نمایشی برتر در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، آرژانتین را شکست داد و با گل تعیینکننده فِران تورس برای دومین بار قهرمان جهان شد.
به گزارش ایلنا، اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با کنترل جریان مسابقه و برتری محسوس در مالکیت توپ و خلق موقعیت، سرانجام در وقتهای اضافه به گل قهرمانی رسید.
اونای سیمون با وجود اینکه در بیشتر دقایق مسابقه تحت فشار جدی قرار نداشت، در لحظات پایانی با واکنشی مهم مانع از گلزنی آرژانتین شد. بازی مطمئن او با پا و خروجهای بهموقع نیز به اسپانیا اجازه داد حملات خود را از عقب زمین سازماندهی کند.
پائو کوبارسی یکی از چهرههای برجسته خط دفاعی اسپانیا بود و با دقت بالا در گردش توپ، ۱۲۱ پاس صحیح ثبت کرد. او علاوه بر نقش مؤثر در بازیسازی، در صحنهای که به اخراج انزو فرناندز منجر شد نیز تأثیرگذار بود.
مدافعان اسپانیا با کنترل ضدحملات آرژانتین و حفظ تمرکز در دقایق حساس، اجازه ندادند حریف موقعیتهای جدی روی دروازه ایجاد کند. بازیکنان جانشین نیز پس از ورود به زمین با قطع توپهای بهموقع، انسجام دفاعی لاروخا را حفظ کردند.
در خط میانی، رودری با دید مناسب، دقت بالا در پاسها و چهار تکل موفق، نبض بازی را در اختیار داشت و نقش مهمی در حفظ برتری اسپانیا ایفا کرد؛ هرچند در دقایق پایانی یکی از فرصتهای مناسب گلزنی را از دست داد.
ستاره اصلی مسابقه اما فِران تورس بود. مهاجم اسپانیا در ابتدای نیمه دوم وقت اضافه گل پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند و جام را برای لاروخا به ارمغان آورد. او دقایقی بعد بار دیگر دروازه آرژانتین را باز کرد، اما گل دومش به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
لوئیس دلافوئنته نیز با انتخاب ترکیبی جوان و تغییرات بهموقع، تیمی پویا و هجومی را روانه میدان کرد؛ تیمی که با حفظ فشار تا آخرین دقایق، دومین قهرمانی اسپانیا در تاریخ جام جهانی را رقم زد.