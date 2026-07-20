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پاداش تاریخی برای قهرمان جهان؛ اسپانیا ۵۰ میلیون دلار گرفت

پاداش تاریخی برای قهرمان جهان؛ اسپانیا ۵۰ میلیون دلار گرفت
کد خبر : 1815708
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تیم ملی اسپانیا پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶، جایزه‌ای ۵۰ میلیون دلاری دریافت خواهد کرد؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ این مسابقات.

به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم در کانادا، مکزیک و ایالات متحده برگزار شد، مجموع جوایزی معادل ۸۷۱ میلیون دلار، حدود ۷۴۴ میلیون یورو، برای تیم‌های شرکت‌کننده در نظر گرفت؛ بودجه‌ای که تقریباً دو برابر دوره قبلی در قطر بود.

تیم ملی اسپانیا با غلبه بر آرژانتین در دیدار نهایی و کسب دومین عنوان قهرمانی جهان، مبلغ ۵۰ میلیون دلار، معادل ۴۲.۶ میلیون یورو، به عنوان پاداش قهرمانی دریافت خواهد کرد.

آرژانتین نیز به عنوان نایب‌قهرمان مسابقات، ۳۳ میلیون دلار، حدود ۲۸.۱ میلیون یورو، دریافت می‌کند. برای تیم ملی فرانسه که پس از شکست مقابل انگلیس در دیدار رده‌بندی در جایگاه چهارم ایستاد نیز مبلغ ۲۷ میلیون دلار، معادل ۲۳ میلیون یورو، در نظر گرفته شده است.

این جوایز به فدراسیون‌های فوتبال کشورها پرداخت می‌شود و نحوه تقسیم آن میان بازیکنان و اعضای کادر فنی، براساس توافق‌های داخلی هر فدراسیون تعیین خواهد شد.

در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز فدراسیون فوتبال فرانسه پس از نایب‌قهرمانی، ۳۰ درصد از پاداش دریافتی خود را میان بازیکنان تقسیم کرد. سهم هر بازیکن شامل حدود ۴۹۰ هزار یورو پاداش عملکرد و ۳۰ هزار یورو به ازای هر مسابقه بابت حقوق تصویری بود.

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