اولین تصویر از لیونل مسی بعد از شکست مقابل اسپانیا (عکس)

به گزارش ایلنا، لیونل مسی پس از شکست یک بر صفر آرژانتین برابر اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دقایقی روی چمن ورزشگاه نشست و با چهره‌ای ناراحت پایان تلخ این مسابقه را تجربه کرد.

کاپیتان آرژانتین که امیدوار بود پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ بار دیگر جام را بالای سر ببرد، این‌بار نتوانست مانع شکست تیمش شود و رؤیای دفاع از عنوان قهرمانی در آخرین گام از بین رفت.

تصاویر منتشرشده از مسی پس از سوت پایان، او را در حالی نشان می‌دهد که روی زمین نشسته و به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده است؛ قابی که به نماد حسرت آرژانتینی‌ها در شب قهرمانی اسپانیا تبدیل شد.

آرژانتین در این مسابقه با گل فران تورس در وقت اضافه شکست خورد و از رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی جهان بازماند.

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