امباپه تاریخساز شد؛ آقای گل با دومین کفش طلای متوالی
کیلیان امباپه با ۱۰ گل، عنوان آقای گلی جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که دو بار کفش طلای این رقابتها را کسب میکند.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه با به ثمر رساندن ۱۰ گل در هشت مسابقه، بالاتر از لیونل مسی در صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت و برای دومین دوره متوالی کفش طلای این رقابتها را به دست آورد.
ستاره ۲۷ ساله تیم ملی فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز با هشت گل بهترین گلزن مسابقات شده بود و حالا نخستین بازیکنی است که دو بار این جایزه را به دست میآورد. او همچنین پس از گرد مولر در جام جهانی ۱۹۷۰، نخستین بازیکنی محسوب میشود که در یک دوره از این رقابتها تعداد گلهای خود را دو رقمی کرده است.
در تاریخ جام جهانی تنها ژوست فونتن با ۱۳ گل در سال ۱۹۵۸ و شاندور کوچیش با ۱۱ گل در سال ۱۹۵۴، عملکرد بهتری از امباپه در یک تورنمنت داشتهاند.
امباپه با دو گلی که در دیدار ردهبندی به ثمر رساند، شمار گلهای خود در تاریخ جام جهانی را به ۲۲ رساند و با عبور از لیونل مسی، به بهترین گلزن تاریخ این مسابقات در بخش مردان تبدیل شد. با این حال، دو گل او نتوانست مانع شکست ۶ بر ۴ فرانسه مقابل انگلیس شود و خروسها در جایگاه چهارم قرار گرفتند.
مهاجم فرانسه در مرحله گروهی دو بار مقابل سنگال و عراق و یک بار برابر سوئد گلزنی کرد. او در مرحله یکهشتم نهایی نیز گل پیروزی تیمش برابر پاراگوئه را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و در یکچهارم نهایی دروازه مراکش را باز کرد.
لیونل مسی با هشت گل در هشت مسابقه نزدیکترین تعقیبکننده امباپه بود و برای عبور از او به هتتریک در دیدار نهایی نیاز داشت، اما در شکست یک بر صفر آرژانتین مقابل اسپانیا موفق به گلزنی نشد.
همچنین اونای سیمون، دروازهبان تیم ملی اسپانیا، با دریافت تنها یک گل در هشت مسابقه عنوان دستکش طلایی جام جهانی را به دست آورد. او با ثبت هفت کلینشیت، نقشی مهم در دومین قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ایفا کرد.