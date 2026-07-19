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لاروخا قهرمان جهان شد

پایان فینال ۲۰۲۶/ اسپانیا ۱ آرژانتین ۰ : جام به کام ماتادورها

پایان فینال ۲۰۲۶/ اسپانیا ۱ آرژانتین ۰ : جام به کام ماتادورها
کد خبر : 1815702
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شاگردان لوئیس دلافوئنته با غلبه بر آرژانتین، به عنوان قهرمانی در بیست‌وسومین دوره جام جهانی رسیدند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا با شکست آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، برای دومین بار قهرمان جهان شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که در نیوجرسی برگزار شد، با نتیجه یک بر صفر از سد آرژانتین گذشت و دومین قهرمانی خود در تاریخ این رقابت‌ها را جشن گرفت.

تک‌گل این مسابقه را فران تورس در وقت‌های اضافه به ثمر رساند. نیکو ویلیامز با ارسال پاس رو به عقب، تورس را در موقعیت گلزنی قرار داد و مهاجم اسپانیا نیز ضربه نهایی را به گل قهرمانی لاروخا تبدیل کرد.

اسپانیا در جریان این مسابقه برتری محسوسی داشت و ۲۰ بار به سمت دروازه حریف شوت زد؛ در حالی که آرژانتین حتی یک شوت در چارچوب به ثبت نرساند. لیونل مسی نیز نتوانست نمایش درخشانی ارائه کند و در مهار دفاع منسجم اسپانیا قرار گرفت.

لاروخا بازی را هجومی آغاز کرد و لامین یامال در دقیقه پنجم تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما امیلیانو مارتینز ضربه مهاجم ۱۹ ساله اسپانیا را مهار کرد. مسابقه در ادامه به نبردی فیزیکی و پراسترس تبدیل شد و اخراج انزو فرناندز، شرایط را برای مدافع عنوان قهرمانی دشوارتر کرد. آرژانتین تمام دقایق وقت اضافه را با ۱۰ بازیکن ادامه داد و سرانجام برابر فشار اسپانیا تسلیم شد.

آرژانتین با میانگین سنی ۳۰ سال و ۱۰۱ روز وارد این فینال شد و به یکی از مسن‌ترین تیم‌های تاریخ دیدار نهایی جام جهانی تبدیل شد. تنها برزیل در فینال سال ۱۹۶۲ با میانگین سنی بیشتری به میدان رفته بود.

لیونل اسکالونی همچنان به ستون‌های اصلی تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ اعتماد کرد و هشت بازیکن آن تیم را در ترکیب ابتدایی قرار داد. در سوی مقابل، لوئیس دلافوئنته نیز ترکیب موفق اسپانیا در پیروزی نیمه‌نهایی مقابل فرانسه را بدون تغییر به میدان فرستاد؛ تصمیمی که در نهایت دومین ستاره جهانی را برای لاروخا به همراه داشت.

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