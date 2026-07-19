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ستاره اسپانیا هدف اسپری داور فینال مقابل آرژانتین

ستاره اسپانیا هدف اسپری داور فینال مقابل آرژانتین
کد خبر : 1815693
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یکی از صحنه‌های عجیب فینال جام جهانی زمانی رقم خورد که اسپری علامت‌گذاری داور به‌طور اتفاقی به سمت الکس بائنا، بازیکن اسپانیا، پاشیده شد.

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار فینال جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین، داور مسابقه هنگام استفاده از اسپری برای مشخص کردن محل ضربه آزاد، با اتفاقی غیرمنتظره روبه‌رو شد.

در لحظه‌ای که داور قصد داشت خط مربوط به فاصله بازیکنان را رسم کند، اسپری به سمت الکس بائنا منحرف شد و نزدیک بود به صورت این بازیکن برخورد کند.

این صحنه با واکنش بائنا و بازیکنان حاضر در محل همراه شد و خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. کاربران از آن به‌عنوان یکی از لحظات عجیب و طنزآمیز فینال یاد کردند.

با وجود این اتفاق، آسیبی به بازیکن اسپانیا وارد نشد و مسابقه بدون وقفه جدی ادامه پیدا کرد.

 

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