گیر کردن درِ اتوبوس آرژانتین پیش از فینال؛ سوژه تازه شبکههای اجتماعی
تیم ملی آرژانتین هنگام ورود به ورزشگاه محل برگزاری فینال جام جهانی با اتفاقی غیرمنتظره روبهرو شد و درِ اتوبوس این تیم برای چند ثانیه باز نشد.
به گزارش ایلنا، اتوبوس حامل بازیکنان آرژانتین در زمان ورود به ورزشگاه نیوجرسی با مشکلی کوتاهمدت مواجه شد و درِ آن برای چند لحظه گیر کرد.
این اتفاق خیلی زود در شبکههای اجتماعی بازتاب پیدا کرد و برخی هواداران برزیلی با لحنی کنایهآمیز، آن را نشانهای از بدشانسی برای تیم لیونل اسکالونی دانستند.
پس از برطرف شدن مشکل، بازیکنان آرژانتین یکی پس از دیگری از اتوبوس پیاده شدند و وارد ورزشگاه شدند. لیونل مسی نیز از آخرین نفراتی بود که اتوبوس را ترک کرد.