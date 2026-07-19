به گزارش ایلنا، اتوبوس حامل بازیکنان آرژانتین در زمان ورود به ورزشگاه نیوجرسی با مشکلی کوتاه‌مدت مواجه شد و درِ آن برای چند لحظه گیر کرد.

این اتفاق خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و برخی هواداران برزیلی با لحنی کنایه‌آمیز، آن را نشانه‌ای از بدشانسی برای تیم لیونل اسکالونی دانستند.

پس از برطرف شدن مشکل، بازیکنان آرژانتین یکی پس از دیگری از اتوبوس پیاده شدند و وارد ورزشگاه شدند. لیونل مسی نیز از آخرین نفراتی بود که اتوبوس را ترک کرد.

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