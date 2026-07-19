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ترس زلاتان در فینال جام جهانی: هلیکوپترها را دوست ندارم!

ترس زلاتان در فینال جام جهانی: هلیکوپترها را دوست ندارم!
کد خبر : 1815691
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زلاتان ابراهیموویچ در جریان پرواز با هلیکوپتر به محل برگزاری فینال جام جهانی، ترس خود را مقابل دوربین‌های تلویزیونی پنهان نکرد و با شوخی از اضطرابش سخن گفت.

به گزارش ایلنا، زلاتان ابراهیموویچ که در جام جهانی به‌عنوان کارشناس تلویزیونی در کنار تیری آنری و الکسی لالاس فعالیت می‌کند، برای حضور در فینال میان اسپانیا و آرژانتین با هلیکوپتر راهی نیوجرسی شد.

مهاجم سابق منچستریونایتد و بارسلونا در جریان این پرواز با لبخند گفت: «دارم در شلوارم می‌ترسم! آدرنالین در حال پمپاژ است، اما من هلیکوپترها را دوست ندارم.»

او همچنین رو به دیگر سرنشینان به شوخی گفت: «اگر سقوط کنیم، با هم سقوط می‌کنیم.»

ابراهیموویچ که همواره به اعتمادبه‌نفس بالا و شخصیت خاص خود شناخته می‌شود، این بار مقابل دوربین‌ها از ترسش پرده برداشت و تلاش کرد با شوخی شرایط پراضطراب پرواز را مدیریت کند.

در جریان این تورنمنت، شوخی‌ها و بحث‌هایی نیز میان زلاتان و الکسی لالاس شکل گرفته است. ستاره سوئدی در یکی از برنامه‌های زنده، همکار آمریکایی خود را «قدیمی» خطاب کرد و دیدگاه او درباره تیم ملی فرانسه را به چالش کشید.

با این حال، ربکا لو، مجری برنامه، وجود هرگونه اختلاف جدی میان اعضای تیم کارشناسی را رد کرد و گفت: «ما به این داستان‌ها می‌خندیم. واقعاً هیچ تنشی وجود ندارد و همه برای یکدیگر احترام قائل هستند. این شوخی‌ها بخشی از برنامه است.»

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