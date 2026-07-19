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چلسی برای جذب ماکسنس لاکروا وارد مذاکره شد

چلسی برای جذب ماکسنس لاکروا وارد مذاکره شد
کد خبر : 1815690
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باشگاه چلسی برای تقویت خط دفاعی خود، مذاکرات رسمی با کریستال پالاس را بر سر انتقال ماکسنس لاکروا، مدافع تیم ملی فرانسه، آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا، چلسی ماکسنس لاکروا را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی انتخاب کرده و تماس‌های اولیه میان مدیران دو باشگاه برای بررسی شرایط انتقال این بازیکن انجام شده است.

کریستال پالاس برای فروش مدافع ۲۶ ساله خود رقمی در حدود ۵۵ میلیون پوند درخواست کرده است. لاکروا همچنان سه سال دیگر با این باشگاه قرارداد دارد و همین موضوع، قدرت چانه‌زنی پالاس را افزایش داده است.

مدافع فرانسوی که در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برای تیم ملی کشورش به میدان رفت، پس از انتقال از وولفسبورگ به کریستال پالاس، به یکی از مهره‌های مهم خط دفاعی این تیم تبدیل شده است.

چلسی قصد دارد با جذب یک مدافع میانی جدید، ساختار دفاعی خود را برای فصل آینده تقویت کند و لاکروا در حال حاضر یکی از جدی‌ترین گزینه‌های این باشگاه به شمار می‌رود.

با این حال، توافق نهایی هنوز حاصل نشده و ادامه مذاکرات به تصمیم کریستال پالاس درباره مبلغ انتقال و شرایط پیشنهادی چلسی بستگی خواهد داشت.

 

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