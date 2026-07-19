پیام ویژه یامال در فینال؛ ادای احترام به محله کودکی (عکس)
لامین یامال در دیدار فینال جام جهانی مقابل آرژانتین، با درج کد پستی محله دوران کودکیاش روی بند مو، بار دیگر به ریشههای خود ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا، لامین یامال در دیدار حساس اسپانیا و آرژانتین با بند مویی وارد زمین شد که عدد قرمز رنگ «۰۸۳۰۴» روی آن نوشته شده بود؛ عددی که به سرعت توجه کاربران شبکههای اجتماعی را جلب کرد.
این شماره، کد پستی محله روکافوندا در کاتالونیاست؛ جایی که ستاره جوان اسپانیا تا هفتسالگی در آن زندگی کرد و سپس برای ادامه مسیر فوتبالی خود راهی آکادمی لاماسیا شد.
یامال پیشتر نیز در دیدار مقابل اتریش با عبارت «ایگو لامین» روی بند موی خود به میدان رفته بود، اما این بار تصمیم گرفت با نمایش کد پستی محله کودکیاش، پیام شخصیتری ارسال کند.
این اقدام در شرایطی انجام شد که یامال با حضور در فینال، به جوانترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در دیدار نهایی جام جهانی به میدان میرود؛ با این حال، او نشان داد حتی در بزرگترین شب دوران حرفهایاش نیز ریشههای خود را فراموش نکرده است.