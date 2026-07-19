قاب مورد انتظار ثبت شد؛ دیدار مسی و یامال پس از ۱۹ سال (عکس)
لیونل مسی و لامین یامال پیش از آغاز فینال جام جهانی ۲۰۲۶، برای نخستینبار در زمین فوتبال با یکدیگر روبهرو شدند و تصویری تاریخی از دو نسل متفاوت بارسلونا به ثبت رسید.
به گزارش ایلنا، پیش از آغاز دیدار نهایی میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیویورک، لیونل مسی و لامین یامال برای دقایقی با یکدیگر صحبت کردند.
تصویر منتشرشده از این لحظه، احترام و صمیمیت میان کاپیتان آرژانتین و ستاره جوان اسپانیا را نشان میدهد؛ دو بازیکنی که سالهاست به دلیل پیشینه مشترک در بارسلونا و شباهتهای فنی با یکدیگر مقایسه میشوند.
این نخستین ملاقات فوتبالی مسی و یامال درون زمین بود، اما آشنایی تصویری آنها به ۱۹ سال قبل بازمیگردد؛ زمانی که مسی ۲۰ ساله در جریان یک کمپین عکاسی خیریه، در کنار نوزادی ششماهه قرار گرفت که بعدها مشخص شد لامین یامال بوده است.
حالا پس از نزدیک به دو دهه، همان دو نفر در مهمترین مسابقه فوتبال جهان مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ مسی بهعنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ و یامال بهعنوان نماد نسل جدید فوتبال اسپانیا.