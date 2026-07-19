آرژانتین بدون شوت؛ رکوردی منفی در فینال جام جهانی
تیم ملی آرژانتین در نیمه نخست دیدار نهایی جام جهانی برابر اسپانیا، حتی یک شوت هم به ثبت نرساند؛ اتفاقی که برای نخستینبار در این دوره از رقابتها برای آلبیسلسته رخ داد.
به گزارش ایلنا، شاگردان لیونل اسکالونی در ۴۵ دقیقه ابتدایی فینال تحت فشار شدید اسپانیا قرار گرفتند و نتوانستند هیچ موقعیت شوتی ایجاد کنند.
آرژانتین که با حضور لیونل مسی در خط حمله وارد میدان شده بود، در برابر ساختار منظم و پرس اسپانیا، راهی برای نزدیک شدن به دروازه حریف پیدا نکرد و بدون شوت راهی رختکن شد.
در سوی مقابل، اسپانیا نیز تنها سه بار اقدام به شوتزنی کرد؛ آماری که برای تیمی با این میزان مالکیت و تسلط، چندان بالا نبود.
اونای سیمون، دروازهبان اسپانیا، با خروجهای بهموقع و پیشبینی صحیح پاسهای عمقی، اجازه نداد حملات محدود آرژانتین به موقعیت خطرناک تبدیل شود.
اسپانیا با کنترل جریان بازی و حفظ برتری در مالکیت توپ، نیمه نخست را بدون تهدید جدی روی دروازه خود به پایان رساند.