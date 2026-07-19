آرژانتین بدون شوت؛ رکوردی منفی در فینال جام جهانی

به گزارش ایلنا، شاگردان لیونل اسکالونی در ۴۵ دقیقه ابتدایی فینال تحت فشار شدید اسپانیا قرار گرفتند و نتوانستند هیچ موقعیت شوتی ایجاد کنند.

آرژانتین که با حضور لیونل مسی در خط حمله وارد میدان شده بود، در برابر ساختار منظم و پرس اسپانیا، راهی برای نزدیک شدن به دروازه حریف پیدا نکرد و بدون شوت راهی رختکن شد.

در سوی مقابل، اسپانیا نیز تنها سه بار اقدام به شوت‌زنی کرد؛ آماری که برای تیمی با این میزان مالکیت و تسلط، چندان بالا نبود.

اونای سیمون، دروازه‌بان اسپانیا، با خروج‌های به‌موقع و پیش‌بینی صحیح پاس‌های عمقی، اجازه نداد حملات محدود آرژانتین به موقعیت خطرناک تبدیل شود.

اسپانیا با کنترل جریان بازی و حفظ برتری در مالکیت توپ، نیمه نخست را بدون تهدید جدی روی دروازه خود به پایان رساند.

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