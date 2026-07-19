خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آرژانتین بدون شوت؛ رکوردی منفی در فینال جام جهانی

آرژانتین بدون شوت؛ رکوردی منفی در فینال جام جهانی
کد خبر : 1815687
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی آرژانتین در نیمه نخست دیدار نهایی جام جهانی برابر اسپانیا، حتی یک شوت هم به ثبت نرساند؛ اتفاقی که برای نخستین‌بار در این دوره از رقابت‌ها برای آلبی‌سلسته رخ داد.

به گزارش ایلنا، شاگردان لیونل اسکالونی در ۴۵ دقیقه ابتدایی فینال تحت فشار شدید اسپانیا قرار گرفتند و نتوانستند هیچ موقعیت شوتی ایجاد کنند.

آرژانتین که با حضور لیونل مسی در خط حمله وارد میدان شده بود، در برابر ساختار منظم و پرس اسپانیا، راهی برای نزدیک شدن به دروازه حریف پیدا نکرد و بدون شوت راهی رختکن شد.

در سوی مقابل، اسپانیا نیز تنها سه بار اقدام به شوت‌زنی کرد؛ آماری که برای تیمی با این میزان مالکیت و تسلط، چندان بالا نبود.

اونای سیمون، دروازه‌بان اسپانیا، با خروج‌های به‌موقع و پیش‌بینی صحیح پاس‌های عمقی، اجازه نداد حملات محدود آرژانتین به موقعیت خطرناک تبدیل شود.

اسپانیا با کنترل جریان بازی و حفظ برتری در مالکیت توپ، نیمه نخست را بدون تهدید جدی روی دروازه خود به پایان رساند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل