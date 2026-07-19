نمایش خشن آرژانتین در نیمه اول دیدار با اسپانیا

به گزارش ایلنا، آرژانتین در نیمه نخست این دیدار تنها ۴۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت و بدون ثبت شوت به سمت دروازه، بیشتر تمرکز خود را روی مهار بازی مالکانه اسپانیا قرار داد.

بازیکنان تحت هدایت لیونل اسکالونی با انجام خطاهای پیاپی و توقف مکرر جریان مسابقه، تلاش کردند سرعت گردش توپ اسپانیا را کاهش دهند و مانع از شکل‌گیری حملات منظم این تیم شوند.

الکسیس مک‌آلیستر با خطا روی دنی اولمو و کریستین رومرو با برخورد شدید با الکس بائنا، از جمله بازیکنانی بودند که از همان دقایق ابتدایی بر شدت فیزیکی مسابقه افزودند.

نیکولاس تگلیافیکو نیز در جناح چپ مأمور مهار لامین یامال بود و با استفاده از درگیری‌های بدنی و فشار نزدیک، تلاش کرد سرعت و تأثیرگذاری ستاره جوان اسپانیا را کاهش دهد.

با وجود تعداد بالای برخوردها، اسلاوکو وینچیچ تا دقیقه ۴۱ کارت زردی نشان نداد. نخستین اخطار مسابقه به لیساندرو مارتینز تعلق گرفت که به دلیل خطا روی میکل اویارزابال جریمه شد.

مدافع آرژانتین دقایقی بعد به دلیل مصدومیت قادر به ادامه بازی نبود و نیکولاس اوتامندی به جای او وارد زمین شد.

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