به گزارش ایلنا، هواداران حاضر در ورزشگاه مت‌لایف در فاصله دو نیمه فینال جام جهانی شاهد اجرای زنده چهره‌هایی مانند مدونا، جاستین بیبر و شکیرا بودند؛ برنامه‌ای که باعث شد بازیکنان بیش از ۲۷ دقیقه برای آغاز نیمه دوم منتظر بمانند.

بر اساس قوانین هیئت بین‌المللی فوتبال، زمان استراحت میان دو نیمه نباید از ۱۵ دقیقه بیشتر شود. با این حال، برنامه طولانی فیفا باعث شد این وقفه نزدیک به دو برابر زمان مجاز ادامه پیدا کند.

این نخستین بار نیست که برنامه‌های سرگرمی فیفا زمان استراحت یک مسابقه مهم را افزایش می‌دهد. در فینال جام جهانی باشگاه‌ها نیز اجرای زنده میان دو نیمه، وقفه مسابقه را به بیش از ۲۴ دقیقه رسانده بود.

پیش از آغاز فینال نیز مراسم اختتامیه‌ای مفصل با حضور چهره‌هایی مانند تام کروز، لورا پائوزینی، نیکول شرزینگر، رابی ویلیامز و آی‌شو‌اسپید برگزار شد.

طولانی شدن این برنامه‌ها باعث شد مسابقه با پنج دقیقه تأخیر آغاز شود.

برگزاری نخستین نمایش رسمی بین دو نیمه در تاریخ فینال جام جهانی، علاوه بر بازتاب گسترده، انتقادهایی جدی درباره رعایت قوانین و تأثیر وقفه طولانی بر آمادگی بازیکنان به همراه داشته است.

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