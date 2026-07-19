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نمایش تاریخی فینال با حضور رونالدو و مدونا

نمایش تاریخی فینال با حضور رونالدو و مدونا
کد خبر : 1815684
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فینال جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری نخستین نمایش رسمی بین دو نیمه در تاریخ این رقابت‌ها همراه شد؛ مراسمی که رونالدو، رونالدینیو، مدونا، جاستین بیبر و شکیرا از چهره‌های شاخص آن بودند.

به گزارش ایلنا، ورزشگاه نیویورک-نیوجرسی در جریان دیدار نهایی جام جهانی میزبان برنامه‌ای بی‌سابقه بود که با الهام از نمایش‌های بین دو نیمه سوپربول برگزار شد.

در بخشی از این مراسم، رونالدو و رونالدینیو، دو اسطوره فوتبال برزیل، پس از پخش تصاویر ضبط‌شده وارد زمین شدند و در کنار مدونا قرار گرفتند؛ صحنه‌ای که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

همچنین تصاویری از پله، اسطوره فقید فوتبال برزیل، در جریان این برنامه به نمایش درآمد و یاد او در مهم‌ترین مسابقه فوتبال جهان گرامی داشته شد.

جاستین بیبر و شکیرا نیز در بخش‌های مختلف این نمایش حضور داشتند و اجرای آنها فضای متفاوتی به مراسم فینال بخشید.

فیفا این برنامه را با هدف حمایت از صندوق آموزشی جهانی خود برگزار کرد. هدف تعیین‌شده برای این طرح، جمع‌آوری ۱۰۰ میلیون دلار برای تأمین مالی پروژه‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای دسترسی کودکان به فوتبال در نقاط مختلف جهان است.

برگزاری این نمایش، یکی از مهم‌ترین تغییرات اجرایی جام جهانی ۲۰۲۶ بود و برای نخستین‌بار، فینال این رقابت‌ها را به یک رویداد ترکیبی از فوتبال، موسیقی و سرگرمی تبدیل کرد.

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