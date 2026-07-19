تساوی اسپانیا و آرژانتین در نیمه نخست فینال جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و آرژانتین از ساعت 22:30 امشب (به وقت تهران) در فینال رقابت‌های جام جهانی 2026 و در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی به مصاف هم رفتند تا تکلیف قهرمان بیست‌وسومین دوره این رقابت‌ها مشخص شود. این دو تیم که تا مسیر رسیدن به فینال متحمل هیچ شکستی نشده‌اند، جدال‌شان در پایان 45 دقیقه اول با تساوی بدون گل پایان یافت.

اولین موقعیت جدی بازی را اسپانیا روی دروازه آرژانتین خلق کرد که شوت لامین یامال در دقیقه 5 بازی را امیلیانو مارتینس دروازه‌بان آلبی‌سلسته مهار کرد.

یک دقیقه بعد آرژانتین روی ضدحمله‌ای سریع لیونل مسی را صاحب موقعیت کرد که اونای سیمون با خروج به موقعش در خارج از محوطه جریمه، برنده هشت توپ طلا را از ادامه حرکت بازداشت.

بازی در ادامه رفت و برگشت‌هایی روی دروازه دو تیم داشت، اما موقعیت خیلی خطرناکی خلق نشد تا اینکه میکل اویارسابال در دقیقه 38 با شوتی که زد امیلیانو مارتینس را مجبور به نشان دادن واکنش کرد.

در مقطع پایانی نیمه اول هم اسپانیا بیشتر بازی را در کنترل داشت و در دقیقه 43 کوکوریا شوتی را روانه دروازه حریف کرد که با فاصله کمی از کناره دروازه آلبی‌سلسته به بیرون رفت.

در دقیقه 44 لیساندرو مارتینس که سه دقیقه قبلش کارت زرد گرفته بود، به دلیل مصدومیت جای خود را به نیکلاس اوتامندی داد.

در دقیقه 1+45 خولیان آلوارس روی غافلگیری خط دفاعی اسپانیا می‌رفت که صاحب موقعیت گلزنی شود که اونای سیمون با خروجی به موقع او را در این کار ناکام گذاشت.

قضاوت این دیدار برعهده اسلاوکو وینچیچ از اسلوونی است و در نیمه اول به لیساندرو مارتینس از آرژانتین کارت زرد نشان داد.

پیش از آغاز این بازی، آندرس اینیستا جام قهرمانی این رقابت‌ها را لحظاتی بالای سر برد تا هواداران حاضر در ورزشگاه آن را ببینند. همچنین چهره‌های سرشناسی همچون ژاوی، سرخیو راموس و زین‌الدین زیدان در ورزشگاه حضور دارند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حدود 15 دقیقه مانده به آغاز بازی با هلی‌کوپتر به محل برگزاری این دیدار رسید و در جایگاه ویژه ورزشگاه کنار جانی اینفانتینو رئیس فیفا این بازی را در حالی تماشا کرد که توسط شیشه ضد گلوله محافظت می‌شد.

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