اینفانتینو به جام جهانی 64 تیمی چراغ سبز نشان داد
جانی اینفانتینو پیش از شروع فینال جام جهانی بار دیگر از ایده برگزاری 48 تیمی این دوره دفاع کرد.
به گزارش ایلنا، در حالی که فیفا همچنان در حال بررسی افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی 2030 به 64 تیم است، جانی اینفانتینو بار دیگر از تصمیم خود برای برگزاری جام جهانی 2026 با 48 تیم دفاع کرد و آن را موفقیتی بزرگ برای فوتبال جهان دانست.
رئیس فیفا در نشست بزرگی که با حضور نمایندگان 211 فدراسیون عضو این نهاد برگزار شد، از نتایج اولین جام جهانی 48 تیمی ابراز رضایت کرد و تأکید داشت که گسترش رقابتها نهتنها کیفیت مسابقات را کاهش نداده، بلکه باعث غنیتر شدن این تورنمنت شده است.
اینفانتینو در این نشست گفت: "افزایش تعداد تیمها به 48 کشور نشان داد که دادن فرصت رقابت به کشورهای بیشتر، فقط باعث قدرتمندتر شدن جام جهانی فیفا میشود."
او در ادامه افزود: "کشورهای جدید الهامبخش میلیونها نفر در سراسر جهان شدند، داستانهای فراموشنشدنی خلق شد و فوتبال بار دیگر ثابت کرد که یک زبان جهانی است."
اظهارات رئیس فیفا در شرایطی مطرح شده که بحث افزایش دوباره تعداد تیمهای جام جهانی به 64 کشور، بیش از هر زمان دیگری جدی شده است.
فیفا در هفتههای اخیر تأیید کرده که این طرح در حال بررسی است و قرار است در هفتههای آینده درباره آن تصمیمگیری شود. اینفانتینو برخلاف برخی منتقدان، مخالفتی با این ایده نشان نداده و از بررسی آن استقبال کرده است.
یکی از اصلیترین حامیان این پروژه آرسن ونگر، مدیر توسعه جهانی فوتبال در فیفا، است که معتقد است افزایش تعداد تیمها میتواند فرصت حضور کشورهای بیشتری را در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان فراهم کند.
در صورت تصویب این طرح، جام جهانی 2030 با حضور 64 تیم برگزار خواهد شد و مرحله گروهی بیش از پیش گسترش پیدا میکند. بر اساس سناریوی مورد بررسی، گروههای مسابقات از گروه A تا گروه P ادامه خواهند داشت و هر گروه همچنان شامل چهار تیم خواهد بود. مطابق فرمت پیشنهادی، دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.
اگر این پیشنهاد به تصویب برسد، جام جهانی 2030 بار دیگر رکورد بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها را جابهجا خواهد کرد.