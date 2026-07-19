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سه تغییر در تیم اسکالونی مقابل اسپانیا

ترکیب آرژانتین برای فینال اعلام شد

ترکیب آرژانتین برای فینال اعلام شد
کد خبر : 1815649
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اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین برای دیدار مقابل اسپانیا اعلام شد.

به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی ترکیب تیم ملی آرژانتین را برای دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا اعلام کرد؛ ترکیبی که با سه تغییر نسبت به بازی نیمه‌نهایی برابر انگلیس وارد میدان می‌شود.

مدافع عنوان قهرمانی امشب در ورزشگاه نیوجرسی برای حفظ تاج قهرمانی خود به مصاف اسپانیا می‌رود و اسکالونی در ترکیب اصلی تیمش تغییراتی ایجاد کرده است. مهم‌ترین این تغییرات، بازگشت رودریگو دی‌پائول و گونسالو مونتیل به ترکیب اصلی آلبی‌سلسته است.

آرژانتین با اتکا به تجربه لیونل مسی و زوج هجومی او با خولیان آلوارز امیدوار است چهارمین قهرمانی تاریخ خود در جام جهانی را پس از فتح رقابت‌های ۱۹۷۸، ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ جشن بگیرد.

ترکیب آرژانتین مقابل اسپانیا:

امیلیانو «دیبو» مارتینز؛ گونسالو مونتیل، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، نیکولاس تالیافیکو؛ رودریگو دی‌پائول، انزو فرناندز، الکسیس مک‌آلیستر، نیکو گونسالز؛ لیونل مسی و خولیان آلوارز.

ترکیب آرژانتین برای فینال اعلام شد

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