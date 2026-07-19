به گزارش ایلنا به نقل از فابریتزیو رومانو، یورگن کلوپ تنها یک قدم تا نشستن روی نیمکت تیم ملی آلمان فاصله دارد و انتظار می‌رود قرارداد رسمی او با فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) حداکثر تا هفته آینده به امضا برسد.

طبق این گزارش، انتخاب کلوپ از همان ابتدا اولویت اصلی مدیران فدراسیون فوتبال آلمان بود و آن‌ها گزینه دیگری را برای جانشینی یولیان ناگلزمان، که پس از حذف زودهنگام ژرمن‌ها از جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود کنار رفت، مدنظر نداشتند.

کلوپ که به‌واسطه سبک بازی پرانرژی، پرس شدید و توانایی بالایش در ساختن تیم‌های موفق شناخته می‌شود، حالا مأموریت دارد روح تازه‌ای به «مانشافت» بدمد و آلمان را دوباره به جمع مدعیان اصلی فوتبال جهان بازگرداند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، قرارداد این مربی آلمانی چهار ساله خواهد بود و تا پایان سال ۲۰۳۰ اعتبار دارد. همچنین گفته می‌شود مراسم امضای قرارداد ممکن است از روز جمعه در شهر فرانکفورت برگزار شود و معرفی رسمی او نیز همان روز انجام گیرد.

در همین حال، برای نهایی شدن این توافق، کلوپ باید روند جدایی خود از سمت مدیریتی‌اش در مجموعه ردبول را نیز تکمیل کند.

با حضور کلوپ روی نیمکت تیم ملی، آلمان اهداف بزرگی را در سال‌های پیش‌رو دنبال خواهد کرد؛ از جمله رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا ۲۰۲۷، جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ و در نهایت جام جهانی ۲۰۳۰.

از سوی دیگر، هواداران فوتبال آلمان امیدوارند نسل جدید ستاره‌های این کشور، از جمله جمال موسیالا و فلوریان ویرتس، در دوران حضور کلوپ به اوج پختگی برسند و بار دیگر افتخارات بزرگی را برای مانشافت رقم بزنند.

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