واکنش تاجرنیا به یک حساب جنجالی (عکس)
علی تاجرنیا با انتشار پیامی اعلام کرد حسابی که این روزها با نام او در شبکه اجتماعی ایکس فعالیت دارد، ارتباطی با وی ندارد و مطالب منتشرشده در آن نباید به او نسبت داده شود.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا در واکنش به فعالیت یک صفحه منتسب به او در شبکه اجتماعی ایکس، توضیحاتی را منتشر و تأکید کرد که این حساب کاربری متعلق به وی نیست.
وی در پیامی اعلام کرد اگرچه ظاهر و نحوه فعالیت این صفحه ممکن است حرفهای به نظر برسد، اما هیچ ارتباطی با او ندارد و مطالب منتشرشده از سوی آن نیز مواضع یا دیدگاههایش محسوب نمیشود.
این واکنش پس از آن مطرح شد که طی ساعات گذشته برخی مطالب منتشرشده در یک حساب کاربری با نام تاجرنیا در شبکههای اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفت و بازتابهایی را در فضای مجازی به همراه داشت.
او با انتشار این توضیحات، هرگونه ارتباط با صفحه مذکور را رد و تأکید کرد که مسئولیتی در قبال محتوای منتشرشده در آن ندارد.