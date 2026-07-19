واکنش تاجرنیا به یک حساب جنجالی (عکس)

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا در واکنش به فعالیت یک صفحه منتسب به او در شبکه اجتماعی ایکس، توضیحاتی را منتشر و تأکید کرد که این حساب کاربری متعلق به وی نیست.

وی در پیامی اعلام کرد اگرچه ظاهر و نحوه فعالیت این صفحه ممکن است حرفه‌ای به نظر برسد، اما هیچ ارتباطی با او ندارد و مطالب منتشرشده از سوی آن نیز مواضع یا دیدگاه‌هایش محسوب نمی‌شود.

این واکنش پس از آن مطرح شد که طی ساعات گذشته برخی مطالب منتشرشده در یک حساب کاربری با نام تاجرنیا در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفت و بازتاب‌هایی را در فضای مجازی به همراه داشت.

او با انتشار این توضیحات، هرگونه ارتباط با صفحه مذکور را رد و تأکید کرد که مسئولیتی در قبال محتوای منتشرشده در آن ندارد.

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