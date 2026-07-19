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پیاتزا: تیم ملی والیبال ایران زود تسلیم می‌شود

پیاتزا: تیم ملی والیبال ایران زود تسلیم می‌شود
کد خبر : 1815622
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سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از شکست برابر ترکیه، با انتقاد از عملکرد شاگردانش تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین مشکلات تیم، از دست دادن روحیه در مقاطع حساس مسابقه و کنار کشیدن از مبارزه است.

به گزارش ایلنا،  روبرتو پیاتزا پس از شکست ۳ بر یک تیم ملی والیبال ایران مقابل ترکیه، اظهار کرد: مسابقه را با کیفیت مطلوبی آغاز کردیم و در ست نخست عملکرد خوبی داشتیم. شرایط تیم در شروع بازی امیدوارکننده بود و توانستیم برتری خود را به حریف تحمیل کنیم.

وی افزود: با این حال، در ادامه و پس از از دست رفتن چند امتیاز مهم، شرایط مسابقه تغییر کرد. در یکی از صحنه‌ها پس از یک رالی طولانی، امتیازی را از دست دادیم و سپس چند اشتباه ساده دیگر نیز رخ داد. از همان مقطع احساس کردم تیم از نظر ذهنی دچار افت شد و روند بازی تغییر کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به یکی از مشکلات اصلی تیمش گفت: مسئله‌ای که بیش از هر چیز نگرانم می‌کند این است که بازیکنان در برخی شرایط خیلی سریع از نظر روحی افت می‌کنند. این موضوعی نیست که بتوانم آن را بپذیرم یا برایش توجیهی پیدا کنم. فارغ از اینکه چه بازیکنانی در زمین حضور دارند، آنچه می‌بینم کاهش میل به مبارزه در مقاطع حساس است.

پیاتزا در ادامه با تأکید بر اهمیت ذهنیت رقابتی بازیکنان اظهار داشت: نخستین پرسش من این است که اشتیاق برای پیشرفت تا چه اندازه در تیم وجود دارد؟ از زمانی که روند تغییر نسل را آغاز کردیم، هدف این بود که تیم در مسیر رشد قرار بگیرد و بازیکنان مسئولیت بیشتری در زمین مسابقه بپذیرند.

وی با مرور عملکرد تیم ملی در رقابت‌های اخیر گفت: در برخی تورنمنت‌ها نمایش قابل قبولی داشتیم، هرچند نمی‌توان آن را ایده‌آل دانست. در بعضی مسابقات نیز شرایط به سود ما پیش رفت، اما در دیدارهایی که تحت فشار قرار گرفتیم، بار دیگر همان مشکل ذهنی خود را نشان داد. حتی در بازی‌هایی که از حریف پیش بودیم، با از دست رفتن یک امتیاز یا وقوع یک اتفاق خاص، تمرکز و اعتمادبه‌نفس تیم کاهش پیدا کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین موضوع این است که این مشکل را به‌درستی درک کنیم. اگر نتوانیم علت اصلی چنین اتفاقاتی را پیدا کنیم، رسیدن به راه‌حل دشوار خواهد بود. برای ساختن آینده‌ای بهتر، ابتدا باید واقعیت‌های موجود را بشناسیم و سپس برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

 

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