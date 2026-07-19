کلوپ برای هدایت آلمان از ردبول جدا میشود
با نهایی شدن توافق یورگن کلوپ و فدراسیون فوتبال آلمان برای همکاری تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰، جزئیات جدایی این مربی از مجموعه ردبول نیز مشخص شد و او بدون پرداخت غرامت از این شرکت جدا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، توافق میان یورگن کلوپ و فدراسیون فوتبال آلمان برای قبول هدایت تیم ملی این کشور از مدتها قبل حاصل شده بود و اکنون روند خروج او از مجموعه ردبول نیز به سرانجام رسیده است.
اولیور مینتزلاف، مدیرعامل ردبول، با پایان همکاری کلوپ موافقت کرده تا زمینه حضور این مربی در رأس کادر فنی تیم ملی آلمان فراهم شود. کلوپ پیشتر قراردادی بلندمدت تا سال ۲۰۲۹ با ردبول داشت و در قرارداد او بندی برای فسخ یکطرفه پیشبینی نشده بود؛ موضوعی که موافقت کارفرما را برای پذیرش مسئولیت جدید ضروری میکرد.
در همین حال، ردبول هیچ درخواست مالی از فدراسیون فوتبال آلمان مطرح نکرده و بحث دریافت مبلغ رضایتنامه نیز از دستور کار خارج شده است.
با این تصمیم، همکاری کلوپ با ردبول به طور کامل پایان خواهد یافت و او دیگر نه در جایگاه سفیر برند و نه به عنوان مشاور ورزشی با این شرکت فعالیت نخواهد کرد. هرچند در ماههای اخیر سناریوهای مختلفی برای ادامه همکاری محدود میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفته بود، اما در نهایت تصمیم به قطع کامل ارتباط گرفته شد.
گزارشها حاکی از آن است که ردبول در ابتدا تمایل داشت یکی از شناختهشدهترین چهرههای فوتبالی خود را حفظ کند، اما پس از مذاکرات انجامشده، طرفین به توافقی دست یافتند که رضایت همه افراد دخیل در این پرونده را به همراه داشته است.
از منظر مدیریتی نیز این تصمیم برای ردبول منطقی ارزیابی میشود، زیرا ادامه همکاری با سرمربی آینده تیم ملی آلمان میتوانست در آینده پرسشهایی درباره احتمال تضاد منافع ایجاد کند. به این ترتیب کلوپ از این پس میتواند تمام تمرکز خود را بر مسئولیت جدیدش در فدراسیون فوتبال آلمان معطوف کند.
سرمربی سابق لیورپول قرار است امشب در پوشش فینال جام جهانی به عنوان کارشناس تلویزیونی در برنامه مگنتا تیوی حضور پیدا کند و سپس فعالیت خود را در عرصه مربیگری از سر بگیرد.