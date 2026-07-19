۴۸ ساعت سرنوشتساز؛ استقلال در انتظار پاسخ نهایی رضاییان
مدیران استقلال پس از پیشرفت مذاکرات با چند بازیکن، حالا تمدید قرارداد رامین رضاییان را به اولویت اصلی خود تبدیل کردهاند و این مدافع باتجربه باید تا ۴۸ ساعت آینده پاسخ نهاییاش را به پیشنهاد باشگاه اعلام کند.
به گزارش ایلنا، پس از تعیین تکلیف محمدحسین اسلامی و پیشرفت مذاکرات با علیرضا کوشکی و روزبه چشمی، مدیران استقلال تمرکز خود را روی حفظ رامین رضاییان گذاشتهاند. این بازیکن باید ظرف ۴۸ ساعت آینده درباره پیشنهاد باشگاه تصمیم نهایی خود را اعلام کند.
رضاییان که پس از پایان همکاریاش با فولاد هنوز به تمرینات پیشفصل استقلال اضافه نشده، در هفتههای اخیر با پیشنهادهایی از خارج از ایران نیز مواجه بوده است. با این حال، باشگاه استقلال همچنان امیدوار است این مدافع باتجربه را برای فصل آینده حفظ کند.
اگرچه صالح حردانی و سامان تورانیان در سمت راست خط دفاع حضور دارند، اما توان هجومی، کیفیت ارسالها، ضربات ایستگاهی و تجربه رضاییان، او را به گزینهای مهم برای کادر فنی تبدیل کرده است.
اهمیت حفظ رضاییان در شرایطی دوچندان شده که استقلال یاسر آسانی و منیر الحدادی را از دست داده و به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، امکان جذب جانشین نیز ندارد. به همین دلیل، تمدید قرارداد این مدافع میتواند یکی از مهمترین دغدغههای نقلوانتقالاتی آبیها را برطرف کند.
انتظار میرود نتیجه نهایی مذاکرات تا پایان مهلت دو روزه به صورت رسمی اعلام شود.