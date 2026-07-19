همه برای مسی: روایت آرژانتینیها از اسطورهای که هنوز الهامبخش است
لیونل مسی در آستانه سومین فینال جام جهانی دوران حرفهای خود، بیش از هر زمان دیگری مورد ستایش همتیمیها و کادر فنی آرژانتین قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی پس از ثبت هتتریک برابر الجزایر در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، با اشاره به افتخارات بیشمارش گفت: «تمام جامهای ممکن را در سطح باشگاهی و ملی به دست آوردهام. هر اتفاقی که از اینجا به بعد رخ بدهد، برایم یک پاداش خواهد بود.»
با این حال، همتیمیهای او هنوز حاضر نیستند پایان این داستان را بپذیرند. لئاندرو پارادس پس از پیروزی ۳ بر ۲ آرژانتین مقابل کیپورد در مرحله یکشانزدهم نهایی گفت: «میخواهیم همچنان بجنگیم و رقابت کنیم، چون هیچکدام از ما دوست نداریم روز آخرین بازی مسی فرا برسد.»
مسی ۳۹ ساله که پس از دوران درخشانش در بارسلونا و پاریسنژرمن اکنون برای اینترمیامی بازی میکند، نقش تعیینکنندهای در صعود آرژانتین به سومین فینال جام جهانی دوران حرفهای خود، پس از سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲، ایفا کرده است.
او با ثبت هشت گل و چهار پاس گل، نهتنها یکی از مدعیان اصلی کسب توپ طلای نهم خود به شمار میرود، بلکه در رقابت کفش طلای جام جهانی نیز شانهبهشانه کیلیان امباپه پیش میرود. مسی همچنین با ۲۱ گل، تنها یک گل با رکورد ۲۲ گله امباپه در جدول بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی فاصله دارد.
در اردوی آرژانتین تقریباً همه یک جمله را تکرار میکنند: «او بهترین بازیکن تاریخ است.» اگر دیهگو مارادونا «کلیسای مارادونا» را به وجود آورد، مسی نیز امروز میلیونها هوادار و شیفته دارد؛ نسلی که از آنها با عنوان «فرزندان D10S» یاد میشود.
در ادامه، برخی از مهمترین اظهارنظرهای اعضای تیم ملی آرژانتین درباره کاپیتان خود را میخوانید:
لیونل اسکالونی:«بدون هیچ تردیدی، مسی بهترین بازیکن تمام دوران است. برای ما عاشقان فوتبال، بهترین اتفاق این است که تا هر زمان که میتواند بازی کند تا از تماشایش لذت ببریم؛ حتی رقبایش هم از دیدن او لذت میبرند. او تا هر زمانی که بخواهد بهترین خواهد ماند. چیزی که مسی منتقل میکند، قابل توصیف نیست؛ به خاطر کاریزمایی که دارد و اینکه همه کارها را با نهایت سادگی انجام میدهد.»
امیلیانو مارتینس:«حاضرم جانم را برای او بدهم؛ حتی اگر لازم باشد، برای مسی جان میدهم. وقتی بازیکنی مثل او را در اختیار داری که تقریباً در هر بازی نجاتت میدهد، احساس متفاوتی داری. هرگز بازیکنی مانند مسی تکرار نخواهد شد. او بهترین فوتبالیست تاریخ است؛ یک پدیده کاملاً منحصربهفرد.»
خوان موسو:«لامین یامال ستارهای فوقالعاده و بازیکنی بسیار بااستعداد است و شاید امروز بهترین در پست خودش باشد، اما کاری که لئو انجام داده، تکرارشدنی نیست. سالها در سطحی بازی کرد که امروز دیگر نمیبینیم. او دیگر چیزی برای اثبات کردن ندارد.»
خرونیمو رولی:«مسی بهترین بازیکن جهان است و هر روز این را ثابت میکند. هر کاری انجام میدهد، به بهترین شکل ممکن است. چیزی که بیش از همه من را شگفتزده کرد، محبوبیت اوست. یادم میآید در واشنگتن بودیم و هنگام حرکت به سمت نیویورک، حدود ۱۰۰ خودرو فقط برای دیدن لئو کاروان ما را دنبال میکردند.»
گونزالو مونتیل:«او بهترین است. فقط سعی میکنم از تماشای فوتبالش لذت ببرم، چون بازیکنی مانند او دیگر وجود ندارد. صرفاً حضورش در زمین، اتفاقی ویژه است.»
لیساندرو مارتینس:«اصلاً نیازی به مقایسه نیست؛ او در قله تنهاست و تنها کاری که باید انجام دهیم، لذت بردن از فوتبالش است. او رهبر و کاپیتان ماست. وقتی میبینی با آن همه افتخار هنوز میجنگد و میدود، ما هم وظیفه داریم ۲۰۰ درصد توانمان را برای او بگذاریم. افتخار میکنیم که کنار لئو هستیم.»
مارکوس سنسی:«همبازی بودن با لیونل مسی یک امتیاز بزرگ است. هر روز در تمرینات میبینی چه کارهایی انجام میدهد و در مسابقات هم همان کیفیت را تکرار میکند. هر بار به اردوی تیم ملی میآیم، همتیمیهایم در بورنموث از من میخواهند برایشان پیراهن مسی بیاورم، در حالی که خودم حتی یکی هم ندارم!»
نیکولاس تالیافیکو:«مسی همیشه همین بوده است؛ کاپیتان، رهبر و کسی که به ما انگیزه میدهد. وقتی او را در زمین داریم، احساس میکنیم میتوانیم کارهای بیشتری انجام دهیم.»
کریستین «کوتی» رومرو:«حضور او به ما آرامش میدهد. اگر روزی آماده نباشد، من دو برابر بیشتر برایش میدوم. او همه چیز ماست؛ نماد و پرچم تیم ماست و حضورش حتی روی حریفان هم تأثیر میگذارد.»
نیکولاس اوتامندی:«آنچه مردم از بیرون میبینند، در برابر چیزهایی که ما کنار او تجربه میکنیم، هیچ است. تو فقط متعلق به آرژانتین نیستی؛ بخشی از تاریخ فوتبال هستی. دوستت دارم، رفیق. من به پایان دوران فوتبال مسی فکر نمیکنم؛ فقط میخواهم از حضور بهترین بازیکن تاریخ، روزبهروز لذت ببرم.»
فاکوندو مدینا:«مسی همه چیز را آسان جلوه میدهد. هر روز این را از نزدیک میبینیم. دیگر نیازی به تعریف نیست؛ همه میدانند او چه جایگاهی دارد.»
نائول مولینا:«خوشحالم که یک جام جهانی دیگر کنار او هستم. برای ما، مسی هم الگوست و هم راهنما. مطمئنم باز هم لحظات شادی برایمان خلق خواهد کرد. او همیشه برای پیروزی میجنگد، همه توانش را میگذارد و به تیم کمک میکند.»
والنتین بارکو:«مسی بهترین بازیکن تاریخ است. هر توپی که به او میرسد، کیفیت حمله را بهتر میکند. اگر کنار تو باشد، باید توپ را به او بدهی. بازی کردن کنار لئو سادهترین کار دنیاست، چون او بهترین است.»
لئاندرو پارادس:«داشتن مسی یک امتیاز بزرگ است. او هنوز هم در هر تمرین و هر مسابقه ما را شگفتزده میکند. حضورش برای ما یک نعمت است و سعی میکنیم هم در زمین و هم بیرون از زمین، از بودن کنار او لذت ببریم. او قبل از هر چیز، انسانی فوقالعاده است.»
رودریگو دیپائول: «لئو کاری میکند که اگر از تو بخواهد، حاضر باشی برایش به جنگ بروی. خوشحالم که هنوز از فوتبال لذت میبرد و همچنان کنار ماست؛ او هنوز هم بهترین است. حضور لئو یک امتیاز بزرگ برای ماست؛ هم به خاطر شیوهای که تیم را مدیریت و رهبری میکند و هم به خاطر شخصیتش. او هیچوقت به رکوردهای فردی فکر نمیکند و همیشه منافع تیم را در اولویت قرار میدهد؛ همین موضوع برای ما ارزش فوقالعادهای دارد.»
جیووانی لو سلسو: «او بازیکنی منحصربهفرد و غیرقابل جایگزین است. همبازی بودن با لئو و حضور کنار او در زمین یک افتخار بزرگ محسوب میشود. هر توپی به او برسد، راهحلش را پیدا میکند. ما فقط تلاش میکنیم از حضورش نهایت استفاده را ببریم و چه در تمرین و چه در مسابقه از بازی کنار او لذت ببریم.»
اکسکیل پالاسیوس: «آرزوی ما این است که مسی تا همیشه در تیم ملی بماند. او هم برای ما و هم برای فوتبال ارزش زیادی دارد. از نظر من بهترین بازیکن جهان است و خوششانس هستم که فرصت تمرین و بازی کنار او را دارم، چون هر روز باز هم ما را شگفتزده میکند. داشتن او در تیم بهترین اتفاق ممکن است.»
تیاگو آلمادا: «اولین بار زمانی که در تیم زیر ۲۰ سال بودم با او آشنا شدم و بهعنوان بازیکن تمرینی کنار تیم ملی بزرگسالان حضور داشتم. برای ما که جوان بودیم، دیدن مسی از نزدیک باورکردنی نبود. تمریناتش فوقالعاده بود؛ یک ستاره واقعی. اما فراتر از همه اینها، او انسانی کاملاً معمولی و صمیمی است و بهراحتی میتوان با او صحبت کرد.»
نیکو پاز: «سعی میکنم قدر لحظهای را که در آن هستم بدانم، هرچند واقعاً سخت است؛ چون چیزی را تجربه میکنم که آرزوی هر فوتبالیستی است؛ حضور در جام جهانی، آن هم کنار لئو و شاید آخرین جام جهانی او. جانشینی مسی غیرممکن است؛ او بهترین بازیکن تاریخ است و دیگر کسی شبیه او نخواهد آمد. اینکه در یک تیم با او باشم و حتی چند دقیقه کنار او بازی کنم، برایم رؤیایی است که به حقیقت پیوسته است.»
الکسیس مکآلیستر: «مسی همه چیز را برای ما آسانتر میکند. ما بهترین بازیکن جهان را در اختیار داریم؛ کسی که همیشه همان کاری را انجام میدهد که از او انتظار میرود. میدانیم وقتی لئو در زمین است، حریفان هم ترس بیشتری احساس میکنند و این کاملاً طبیعی است. دیگر واژهای برای توصیف او باقی نمانده است. اگر کسی تصور میکرد این تیم بدون مسی بهتر است، حالا دیگر روشن شده که لئو مهمترین بازیکن این تیم است. ما باید تیمی بسازیم که او در آن احساس راحتی کند.»
انزو فرناندس: «تأثیری که او روی اطرافیانش میگذارد، باورنکردنی است. لئو برای همه ما یک الگوست. شیوهای که همیشه در برابر سختیها ایستادگی کرده و شجاعتش را نشان داده، برای ما و همه مردم آرژانتین الهامبخش است.»
خولیان آلوارس: «بازی کردن کنار او یک افتخار بزرگ است. واقعاً چیز زیادی برای گفتن باقی نمانده؛ همه میبینند که او چه کارهایی انجام میدهد. نزدیک به ۲۰ سال است که بهترین بازیکن جهان بوده و حالا بهترین بازیکن تاریخ محسوب میشود. با این سن و سال، هنوز هم استعداد و جادویش را به نمایش میگذارد.»
نیکو گونسالس: «لئو همان انگیزه اضافهای را به ما میدهد که باعث میشود بگوییم: "برادر، برایت جان میدهم." شخصیت، جاهطلبی و انگیزه او به همه تیم منتقل میشود. گاهی کنار زمین، هنگام تمرین، سعی میکنم حدس بزنم قرار است چه کاری انجام دهد، اما او همیشه کاری متفاوت از تصورم انجام میدهد. همان لحظه با خودم میگویم: "خدایا، چه بازیکنی! خدا را شکر که او را داریم."»
جولیانو سیمئونه: «ما چارهای جز این نداریم که برای مسی و برای آرژانتین تا آخرین توان بدویم و بجنگیم. چه کسی دوست ندارد کنار بهترین بازیکن تاریخ فوتبال تمرین کند یا بازی کند؟ حضور کنار مسی فوقالعاده است. او به بازیکنان جوانی که به تیم ملی میآیند کمک زیادی میکند. وقتی رهبریاش در رختکن، رفتارش و حتی کوچکترین حرکاتش را میبینی، بهتر متوجه بزرگی او میشوی. او بهترین بازیکن تاریخ است و دیدن تمریناتش از نزدیک، هر روز شوق تازهای در وجودت ایجاد میکند.»
خوسه مانوئل «فلاکو» لوپس: «بازی کنار مسی هم آسان است و هم سخت. از یک طرف بازی کردن کنار فوتبالیستی با این کیفیت کار را ساده میکند، اما از طرف دیگر اگر اشتباهی مرتکب شوی، کاملاً زیر ذرهبین قرار میگیری. کیفیت بازیکنان این تیم فوقالعاده بالاست. حضور مسی باعث میشود گزینههای بیشتری برای پاس دادن داشته باشیم و جریان گردش توپ در طول مسابقه روانتر شود.»
لائوتارو مارتینس: «او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است. وقتی میبینی لئو هر روز با همان انگیزه میدود و خودش را بهتر میکند، فقط میتوانی تحسینش کنی. همین امروز داخل زمین به او گفتم که اگر اشک بریزد، حق دارد؛ چون شایسته همه این احساسات است. او راهنمای ماست؛ کسی که همیشه کنارمان بوده و به همه ما کمک کرده است.»