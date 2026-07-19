فینال جام جهانی ۲۰۲۶ چند میلیارد بیننده خواهد داشت؟

به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی فوتبال هر چهار سال یک‌بار میلیون‌ها نفر را پای تلویزیون و پلتفرم‌های آنلاین می‌نشاند و همچنان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی جهان از نظر تعداد مخاطبان محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشرشده، فینال جام جهانی ۲۰۲۲ که با قهرمانی آرژانتین پس از پیروزی مقابل فرانسه در ضربات پنالتی به پایان رسید، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون بیننده در سراسر جهان داشت و به یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای تاریخ ورزش تبدیل شد.

در مقایسه با دیگر رقابت‌های بزرگ، دیدار هند و پاکستان در جام جهانی کریکت ۲۰۱۵ حدود یک میلیارد بیننده جذب کرد و مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ پکن نیز بنا بر برآوردهای مختلف، بین یک تا چند میلیارد نفر بیننده داشت. با وجود اختلاف در آمارها، فینال جام جهانی فوتبال همچنان در صدر فهرست پربیننده‌ترین رویدادهای ورزشی جهان قرار دارد.

جام جهانی ۲۰۲۶ نیز از همان آغاز رقابت‌ها رکوردهای قابل توجهی در زمینه استقبال تماشاگران و مخاطبان تلویزیونی ثبت کرده است. مسابقات افتتاحیه در سه کشور میزبان، آمریکا، کانادا و مکزیک، بیش از ۵۰ میلیون بیننده را در این کشورها به خود اختصاص داد و فرمت جدید ۴۸ تیمی نیز باعث افزایش چشمگیر تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه‌ها شده است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بتواند حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بیننده در سراسر جهان جذب کند؛ آماری که در صورت تحقق، رکورد تازه‌ای در تاریخ پخش مسابقات فوتبال به ثبت خواهد رساند.

افزایش تعداد تیم‌های حاضر در مسابقات، حضور کشورهای بیشتر در رقابت‌ها و برنامه‌ریزی زمانی مناسب برای مخاطبان نقاط مختلف جهان، از مهم‌ترین دلایل پیش‌بینی رشد تعداد بینندگان فینال جام جهانی ۲۰۲۶ عنوان شده است.

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