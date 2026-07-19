ایران ۱ - ۳ ترکیه؛ پایان لیگ ملتها با رتبه چهاردهم
تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار خود از مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ برابر ترکیه شکست خورد و با ثبت سومین پیروزی و کسب ۱۱ امتیاز، رقابتها را در جایگاه چهاردهم جدول به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (یکشنبه ۲۸ تیر) در آخرین مسابقه خود از هفته سوم لیگ ملتهای ۲۰۲۶ در شهر بلگراد به مصاف ترکیه رفت و در پایان با نتیجه سه بر یک مغلوب حریف شد.
ملیپوشان ایران بازی را امیدوارکننده آغاز کردند و در ست نخست با ارائه نمایشی برتر، ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسیدند. با این حال، ترکیه در ادامه مسابقه روند بازی را در اختیار گرفت و ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود خود پایان داد تا دو تیم در ستشماری برابر شوند.
در ادامه، شاگردان اسلوبودان کواچ با برتری کامل در ستهای سوم و چهارم و با نتایج ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹، پیروزی سه بر یک را رقم زدند و صعود خود به مرحله نهایی لیگ ملتها را با کسب ۲۲ امتیاز قطعی کردند.
تیم ملی ایران که با میانگین سنی ۲۳.۲ سال یکی از جوانترین تیمهای حاضر در این دوره از مسابقات بود، مرحله مقدماتی را با سه برد، ۱۱ امتیاز و رتبه چهاردهم به پایان رساند.
روبرتو پیاتزا در آغاز این دیدار از ترکیب مرتضی شریفی، محمد ولیزاده، عرشیا بهنژاد، علی حقپرست، نیما باطنی، علی حاجیپور و محمدرضا حضرتپور استفاده کرد. همچنین پوریا حسینخانزاده، مبین نصری، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، حسین حاجیکلاته، ایلشن داوودیپور و محسن دلاوری نیز دیگر بازیکنان حاضر در ترکیب ایران بودند.
کاروان تیم ملی والیبال ایران که از نهم خرداد برای برگزاری اردوها و حضور در سه هفته لیگ ملتها راهی سفر شده بود، قرار است ساعت ۱۱:۳۰ روز سهشنبه ۳۰ تیر از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) به تهران بازگردد.
ملیپوشان پس از چند روز استراحت، تمرینات خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و مسابقات انتخابی المپیک از سر خواهند گرفت.