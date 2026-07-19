پایان ماجرای دستیار استقلال؛ بیزاتی آزاد شد
اوزجان بیزاتی، مربی ترکتبار استقلال، پس از چند ساعت توقف در فرودگاه امام خمینی(ره) به دلیل همراه داشتن ارز بیش از سقف مجاز، آزاد شد و در تمرین امروز آبیپوشان حضور یافت.
به گزارش ایلنا، اوزجان بیزاتی، دستیار ترکیهای سهراب بختیاریزاده در کادر فنی استقلال، پس از چند ساعت توقف در فرودگاه امام خمینی(ره)، مشکل خود را پشت سر گذاشت و به تمرینات این تیم بازگشت.
این مربی که با هماهنگی کادر فنی ۴۸ ساعت مرخصی گرفته بود تا برای دیدار با خانوادهاش راهی استانبول شود، هنگام انجام تشریفات خروج از کشور به دلیل همراه داشتن ارز بیش از سقف مجاز، با موانع قانونی روبهرو شد و نتوانست پرواز خود را انجام دهد.
بر اساس پیگیریها، باشگاه استقلال بخشی از مطالبات بیزاتی را به صورت نقدی پرداخت کرده بود، اما وی بدون دریافت مجوزهای لازم قصد خروج این مبلغ از کشور را داشت. به همین دلیل، وجه همراه او به طور موقت از سوی مأموران ضبط و روند قانونی پرونده آغاز شد.
درباره میزان ارز همراه این مربی روایتهای متفاوتی مطرح شده و برخی منابع از حدود ۴۰ هزار دلار و برخی دیگر از نزدیک به ۸۰ هزار دلار خبر دادهاند. با این حال، آنچه قطعی است این است که مبلغ همراه وی بیش از سقف مجاز خروج ارز بدون مجوز قانونی بوده است.
پس از اطلاع مدیران استقلال از این اتفاق، باشگاه با انجام مکاتبات لازم با وزارت ورزش، اسناد مربوط به قرارداد بیزاتی و پرداخت مطالبات او را ارائه کرد تا روند قانونی برای تعیین تکلیف ارز همراه این مربی انجام شود.
بیزاتی پس از پایان مراحل اداری و رفع مشکل، در تمرین استقلال حاضر شد و در کنار سایر اعضای کادر فنی، برنامههای آمادهسازی آبیپوشان را دنبال کرد. انتظار میرود او پس از دریافت مجوزهای لازم، در زمان دیگری برای سفر به ترکیه و دیدار با خانوادهاش اقدام کند.