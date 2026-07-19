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بازداشت مربی استقلال هنگام خروج از ایران

بازداشت مربی استقلال هنگام خروج از ایران
کد خبر : 1815537
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اوزجان بیزاتی، مربی ترک‌تبار تیم استقلال، هنگام خروج از ایران به دلیل همراه داشتن مبلغ قابل توجهی ارز نقدی با مشکل قانونی در فرودگاه امام خمینی(ره) روبه‌رو شد و پیگیری‌های باشگاه برای حل این موضوع ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، اوزجان بیزاتی، دستیار سهراب بختیاری‌زاده در کادر فنی استقلال، پس از دریافت چند روز مرخصی برای سفر به ترکیه و دیدار با خانواده‌اش، قصد داشت تهران را به مقصد استانبول ترک کند، اما در فرودگاه امام خمینی(ره) با مشکل قانونی مواجه شد.

بر اساس پیگیری‌ها، این مربی ترکیه‌ای بخشی از مطالبات خود را طی روزهای گذشته به صورت نقدی از باشگاه استقلال دریافت کرده بود و قصد داشت این مبلغ را همراه خود از کشور خارج کند.

گفته می‌شود بیزاتی حدود ۸۰ هزار دلار وجه نقد به همراه داشت، اما با توجه به مقررات مربوط به خروج ارز از کشور، انتقال چنین مبلغی نیازمند دریافت مجوزهای قانونی است. به دلیل نبود مدارک و مجوزهای لازم، وی در فرودگاه از ادامه سفر بازماند و برای بررسی موضوع در اختیار پلیس فرودگاه قرار گرفت.

پس از اطلاع مسئولان باشگاه استقلال از این اتفاق، پیگیری‌ها برای حل مشکل آغاز شده و مدیران باشگاه در تلاش هستند تا از مسیرهای قانونی، مجوزهای لازم برای خروج این مبلغ را دریافت کنند.

بر اساس آخرین اطلاعات، اوزجان بیزاتی همچنان در فرودگاه امام خمینی(ره) حضور دارد و تعیین تکلیف وضعیت او منوط به انجام مراحل قانونی و صدور مجوزهای لازم خواهد بود.

 

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