قلعهنویی: با وجود همه مشکلات از مسئولیت فرار نکردم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تشریح شرایط دشوار آمادهسازی این تیم برای جام جهانی ۲۰۲۶، گفت ملیپوشان با وجود مشکلات متعدد تا آخرین لحظه برای موفقیت جنگیدند و برخی انتقادها نسبت به عملکرد کادر فنی را منصفانه ندانست.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی در حاشیه جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی، ضمن قدردانی از مردم ایران، بهویژه مردم جنوب کشور، اظهار کرد: خوشحالیم که توانستیم مظلومیت و اقتدار ایران را به جهان نشان دهیم. خودم را مدیون بازیکنان تیم ملی میدانم؛ آنها با ایثار و از خودگذشتگی در کنار تیم ماندند و باعث شدند ایرانیان داخل و خارج از کشور برای حمایت از تیم ملی همدل شوند.
وی با اشاره به روند آمادهسازی تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: تا دو هفته مانده به اعزام، هنوز مشخص نبود که باید راهی آمریکا شویم یا مکزیک و همین موضوع برنامهریزی تیم را با دشواریهای زیادی مواجه کرد.
سرمربی تیم ملی از همکاری مسئولان و مردم مکزیک نیز قدردانی کرد و افزود: زمانی که در اردوی ترکیه حضور داشتیم، مشخص شد باید اردو را به شهر تیخوانا منتقل کنیم. پس از این تصمیم، کمپی که در اختیار داشتیم به تیم دیگری واگذار شد و مجبور شدیم در مدت کوتاهی شرایط جدیدی را برای تیم فراهم کنیم.
قلعهنویی درباره مشکلات سفر به آمریکا نیز اظهار داشت: برنامه ما این بود که دو روز زودتر وارد آمریکا شویم اما این امکان فراهم نشد. متأسفانه برخی بدون اطلاع از واقعیتها این موضوع را دستاویز انتقاد قرار دادند و شرایط تیم را با مسابقات داخلی مقایسه کردند؛ در حالی که چنین قیاسی درست نبود.
وی ادامه داد: شب قبل از نخستین مسابقه، بخش عمدهای از فعالیتهای من ارتباطی با مسائل فنی نداشت. در دورههای گذشته امکانات بسیار مطلوبی در اختیار تیم ملی قرار میگرفت، اما امروز برخی حتی صحبتهای اعضای کادر فنی درباره برنامههای تاکتیکی را نیز به حاشیه میبرند و مورد انتقاد قرار میدهند.
سرمربی تیم ملی با تأکید بر اینکه قصد ندارد مسئولیتها را از خود دور کند، گفت: مشکلات فراوانی وجود داشت، اما هیچگاه تلاش نکردم با بهانهجویی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم. در عین حال از مهدی تاج و اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال بابت حمایتهایشان قدردانی میکنم.
وی درباره دیدارهای تدارکاتی نیز توضیح داد: قرار بود پیش از جام جهانی برای انجام یک بازی دوستانه مقابل اسپانیا راهی این کشور شویم، اما به دلیل شرایط جنگی این مسابقه لغو شد. علاوه بر اسپانیا، تیمهای مقدونیه و پورتوریکو نیز حاضر به برگزاری دیدار دوستانه با ایران نشدند.
قلعهنویی افزود: تلاش کردیم با مدیریت شرایط، هم از نظر فنی برنامههای تیم را حفظ کنیم و هم فشار مضاعفی به فدراسیون وارد نشود. پنج یا شش روز پیش از بازی با نیوزیلند به تیخوانا رفتیم و حتی با وجود شرایط جسمانیام، به دلیل کمبود صندلی بیزینس کلاس، در بخش اکونومی سفر کردم تا سایر اعضای تیم در شرایط بهتری باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی منتقدان گفت: عدهای در روزهای سخت سکوت کرده بودند اما همزمان با آغاز جام جهانی، شدیدترین انتقادها را علیه تیم ملی مطرح کردند. با وجود این، هیچگاه تلاش نکردم مسئولیت مشکلات را متوجه دیگران کنم.
سرمربی تیم ملی با اشاره به حمایت مردم از ملیپوشان خاطرنشان کرد: برخی مدعی بودند مردم با تیم ملی ارتباطی ندارند، اما استقبال گسترده از مسابقات و حضور پرشور مردم برای تماشای بازیها، خلاف این موضوع را نشان داد.
سرمربی تیم ملی با اشاره به برخی حواشی پیرامون خود گفت: ۴۰ سال است ساعت را در دست راست خود میبندم و این ساعت برای همه نماد وقتشناسی است. نمیدانم اگر به جای ساعت، با کتوشلوار گردنبند میانداختم، از نظر برخیها آدم بهتری محسوب میشدم.
قلعهنویی در پایان با اشاره به پذیرش اشتباهاتش گفت: پس از دیدار برابر بلژیک نیز اعلام کردم که تعویضهایم مناسب نبود. همیشه مسئولیت تصمیماتم را پذیرفتهام و از همه مردم و منتقدان منصف تشکر میکنم. اگر در جایی نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم، بابت آن از مردم عذرخواهی میکنم.