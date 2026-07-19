اسپانیا یا آرژانتین، کدام تیم بیشتر از تصمیمات VAR سود برده است؟

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین در فینالی در بالاترین سطح ممکن به مصاف یکدیگر می‌روند؛ مسابقه‌ای سرنوشت‌ساز که احتمال دارد نتیجه آن با کوچک‌ترین اشتباهات رقم بخورد. برای جلوگیری از این اتفاق، بازیکنان دو تیم باید با بالاترین میزان تمرکز وارد زمین شوند تا مطمئن گردند هیچ صحنه بحث‌برانگیزی رخ نخواهد داد که تیم داوری بتواند جریان بازی را به سود رقیب تغییر دهد.

تیم ملی اسپانیا دو مسابقه ابتدایی خود را با کمترین میزان دخالت داوری پشت سر گذاشت. با این حال، دیدار مقابل اروگوئه چندین صحنه جنجالی و بحث‌برانگیز به همراه داشت. داور مسابقه در جریمه کردن چندین بازیکن اروگوئه با کارت زرد و حتی قرمز ناکام ماند؛ از جمله نیکولاس دلا کروز که در یک چالش بدون توپ، ضربه خشنی را به نیکو ویلیامز وارد کرد. اگرچه کانوبیو در وقت‌های تلف‌شده از زمین بازی اخراج شد، اما این بازیکن اروگوئه‌ای مستحق آن بود که بسیار زودتر در جریان مسابقه کارت قرمز دریافت کند.

هرچند داوران در مسابقات بعدی دچار اشتباهات جزئی شدند، اما هیچ‌کدام از آن‌ها به جنجال بیشتر ختم نشد، چرا که کمک‌داور ویدئویی (VAR) برای بازبینی این خطاهای کوچک دخالتی نکرد.

از شایعه فینال فرمایشی مسی تا واقعیت‌های سختگیرانه VAR

در طرف مقابل، آرژانتین در شرایطی به فینال بزرگ می‌رسد که انتقادات فراوانی نسبت به تصمیمات داوری پیرامون این تیم مطرح شده است. از زمان آغاز جام جهانی این زمزمه‌ها شنیده می‌شد که فیفا تمایل دارد مسی در فینال حضور داشته باشد یا اینکه مسیر آلبی‌سلسته تا این مرحله بسیار ساده بوده است، اما واقعیت‌های موجود در زمین فوتبال کاملاً عکس این ادعا را نشان می‌دهد.

طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط آرشیو VAR، در تصمیماتی که واقعاً سرنوشت یک مسابقه را تغییر می‌دهند، آرژانتین نه تنها مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه متضرر هم شده است. البته در تصمیمات جزئی‌تر، اعم از خطاهای کوچک یا دوئل‌های وسط زمین که داور می‌توانست به سود هر دو طرف سوت بزند، این واقعیت وجود دارد که در برخی مسابقات یک سوگیری خفیف به نفع آرژانتین دیده شده است.

بسیاری از داوران هنگام ایجاد شک و شبهه، ترجیح می‌دهند خود را با تیم بزرگی چون آرژانتین سرشاخ نکنند. چندین تصمیم کلیدی و سرنوشت‌ساز در این جام جهانی برای آرژانتین رقم خورده است. تنها نکته مثبت و سودمند برای آن‌ها، اخراج نشدن لیونل مسی در دیدار مقابل الجزایر بود؛ جایی که خطای شدید و پا گذاشتن او روی امین مندی، طبق قوانین مستحق دریافت کارت قرمز مستقیم بود و این تنها اشتباه داوری به شمار می‌رفت که به سود آرژانتین تمام شد.

صحنه‌های حیاتی که به سود آلبی‌سلسته برگشت

از سوی دیگر، صحنه‌های بحث‌برانگیز بسیار بیشتری وجود دارد که علیه آرژانتین بوده است. در وهله اول، گل مردود اعلام‌شده لیونل مسی در دیدار برابر الجزایر قرار دارد؛ جایی که کمک‌داور ویدئویی فریم اشتباهی را برای خط‌کشی انتخاب کرد و گلی را که کاملاً در موقعیت قانونی به ثمر رسیده بود، به اشتباه آفساید گرفت. دومین مورد، خطای پنالتی واضح روی لائوتارو مارتینز در مسابقه آرژانتین و اتریش بود که داور ابتدا آن را ندید و این تصمیم بعدها توسط VAR اصلاح شد. کمی بعد و در جریان بازی با مصر، داور مسابقه در ابتدا تصمیمی برای اعلام خطا روی لیساندرو مارتینز نداشت که همان توپ منجر به گلزنی آفریقایی‌ها شد، اما VAR صحنه را بازبینی کرد و در نهایت خطا را به سود آرژانتین گرفت.

در نهایت و به عنوان نکته‌ای که از اهمیت کمتری برخوردار نیست، ماجرای کارت قرمز بریل امبولو در دیدار مقابل سوئیس بود. داور مسابقه در ابتدا لئاندرو پاردس را به دلیل خطا روی مهاجم سوئیس با کارت زرد جریمه کرد، اما با مداخله VAR مشخص شد که امبولو اقدام به شبیه‌سازی کرده است و در نتیجه، این مهاجم با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد.

در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر تکنولوژی VAR در این مسابقات وجود نداشت، آرژانتین در سه بازی مختلف کاملاً متضرر و بازنده صحنه‌ها می‌شد. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن این صحنه‌های کلیدی که اکنون در دسترس همگان قرار دارد، این ادعا که آرژانتین از سوی جیانی اینفانتینو مورد حمایت و لطف ویژه قرار می‌گیرد، کاملاً بی‌اساس و غیرقابل دفاع است.

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