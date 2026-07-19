تاج: ساختمان جدید فدراسیون فوتبال با حمایت فیفا ساخته میشود
رئیس فدراسیون فوتبال از آغاز رسمی پروژه ساخت ساختمان اداری جدید این فدراسیون خبر داد و اعلام کرد بخش قابل توجهی از هزینههای این پروژه با حمایت مالی فیفا تأمین خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری فدراسیون فوتبال با شرکت سازنده ساختمان اداری جدید این فدراسیون، درباره جزئیات این پروژه توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به مشخصات این مجموعه اظهار داشت: زمینی که برای احداث ساختمان در نظر گرفته شده، حدود ۱۰ هزار متر مربع مساحت دارد. طی ماههای گذشته چند بار قصد امضای این تفاهمنامه را داشتیم، اما به دلیل شرایط جنگی این مراسم به تعویق افتاد.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: در این مدت، علاوه بر انجام امور اداری و قراردادی، عملیات گودبرداری نیز از سوی فدراسیون انجام شد، زیرا از زمانبر بودن این مرحله آگاه بودیم. اکنون شرکت مجری پروژه انتخاب شده و امیدواریم روند اجرایی با سرعت مناسب دنبال شود.
تاج با اشاره به نقش فیفا در اجرای این طرح گفت: این پروژه با مشارکت فیفا انجام میشود و بخشی از منابع مالی آن از سوی این نهاد بینالمللی تأمین خواهد شد. بر اساس توافق صورتگرفته، شرکت مجری پروژه یک شرکت خارجی است و ساختار آن به گونهای طراحی شده که نه فدراسیون فوتبال در آن سهمی دارد و نه سهام آمریکایی در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: بخش دیگری از هزینههای پروژه نیز توسط فدراسیون فوتبال تأمین میشود. پیشبینی ما این است که عملیات ساخت حدود ۳۰ ماه زمان ببرد، هرچند بخش مهمی از مراحل اولیه پروژه تاکنون انجام شده است.
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تکمیل این مجموعه اظهار کرد: با بهرهبرداری از ساختمان جدید، فعالیتهای فدراسیون در یک محل متمرکز خواهد شد و پراکندگی فعلی پایان مییابد. همچنین سازمان لیگ نیز در این مجموعه فضای اختصاصی خود را با ورودی مستقل خواهد داشت و امیدواریم پس از پایان دوره ساخت، شاهد افتتاح این مجموعه اداری باشیم.