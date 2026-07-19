به گزارش ایلنا، یکی از داستان‌های بزرگ و ناگفته این جام جهانی، دوئل میان مسی و امباپه برای تصاحب کفش طلای تورنمنت و همچنین عنوان بهترین گلزن تاریخ رقابت‌های جام جهانی است. پس از دبل او در مقابل انگلستان، این مهاجم فرانسوی تا زمان مشخص شدن عملکرد فوق‌ستاره آرژانتینی در فینال برابر اسپانیا، به تنهایی در صدر جدول قرار می‌گیرد.

پس از پایان این مسابقه، کیلیان با قاطعیت ابراز داشت که مسی در بازی روز یکشنبه گلزنی خواهد کرد و بنابراین، آن‌ها حداقل به صورت مشترک در صدر جدول گلزنان تاریخ قرار خواهند گرفت: «مسی فردا گل می‌زند. او همیشه گلزنی می‌کند».

او سپس به وضوح اشاره کرد که دستاوردهای انفرادی در مقایسه با موفقیت‌های تیمی در اولویت بعدی قرار دارند، حتی موضوع بسیار مهمی مانند تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی: «ترجیح می‌دادم بهترین گلزن تاریخ نباشم اما فردا در آن مسابقه بازی کنم»؛ این صحبتی بود که او در خصوص بازی فینال میان آرژانتین و اسپانیا مطرح کرد، یعنی همان تیمی که فرانسه را در نیمه‌نهایی حذف کرده بود.

یک پایان تلخ و شیرین

امباپه جام جهانی را با یک دبل دیگر، یعنی هفتمین دبل خود در ادوار جام جهانی ترک می‌کند، اما پس از دریافت ۶ گل از تیم ملی انگلستان که منجر به سقوط آن‌ها به رتبه چهارم تورنمنت و ثبت ضعیف‌ترین نتیجه در کارنامه حرفه‌ای امباپه شد، این گل‌ها بی‌فایده به نظر می‌رسند.

تیم ملی فرانسه پس از اینکه در نیمه اول با نتیجه ۰-۴ عقب افتاد، در نیمه دوم بازگشت فوق‌العاده‌ای را به نمایش گذاشت؛ موضوعی که امباپه به تحلیل آن پرداخت: «نمی‌دانم... دو نیمه کاملاً متفاوت وجود داشت. در نیمه اول ما به پیراهن تیم احترام نگذاشتیم، این را درک نمی‌کنم و ما اجازه نداریم چنین کاری انجام دهیم. در نیمه دوم در سطح بالایی بازی کردیم و غیرت بیشتری نشان دادیم. ما نیمه دوم را بردیم، اما برنده بازی نشدیم. دوست داشتم این کار را برای سرمربی (دشان) انجام دهم».

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