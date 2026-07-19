به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ بدون حضور داوران ایرانی برگزار شد و تنها علیرضا فغانی با سهمیه استرالیا در این رقابت‌ها به قضاوت پرداخت. در همین راستا، موعود بنیادی‌فر امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون فوتبال با شرکت سازنده ساختمان اداری، درباره دلایل عدم حضور داوران ایرانی در این مسابقات صحبت کرد.

این داور بین‌المللی با اشاره به تجربه خود در جام ملت‌های آسیا اظهار کرد: «حضور در جام جهانی فقط به توانایی‌های فنی یک داور بستگی ندارد. قضاوت خوب شرط لازم است، اما برای رسیدن به این سطح باید عوامل دیگری نیز فراهم باشد.»

وی ادامه داد: «در جام ملت‌های آسیا یک مسابقه را قضاوت کردم و آن دیدار بدون مشکل برگزار شد، اما پس از پایان مرحله گروهی به ما اعلام کردند که باید مسابقات را ترک کنیم. هنوز هم برای ما این سؤال وجود دارد که چرا چنین تصمیمی گرفته شد.»

بنیادی‌فر با بیان اینکه حذف داوران از ادامه مسابقات، فرصت حضور در جام جهانی را نیز از بین می‌برد، افزود: «وقتی داوری پس از مرحله گروهی از رقابت‌ها کنار گذاشته می‌شود، عملاً شانس حضور در جام جهانی را از دست می‌دهد و همین اتفاق برای ما رخ داد.»

این داور بین‌المللی در پایان تأکید کرد: «این تجربه نشان داد که تنها عملکرد فنی مناسب برای رسیدن به جام جهانی کافی نیست و رایزنی‌ها و حمایت‌های لازم نیز اهمیت زیادی دارند. امیدوارم برای دوره بعدی جام جهانی، شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که داوران ایرانی از حمایت بیشتری برخوردار باشند و فرصت حضور در این رقابت‌ها را به دست آورند.»

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