به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین امروز یکشنبه در یکی از جذاب‌ترین فینال‌های دهه‌های اخیر به مصاف یکدیگر می‌روند. در این مسابقه، مدافع عنوان قهرمانی روبروی نسل طلایی و نوظهوری قرار می‌گیرد که به دنبال کسب دومین ستاره روی پیراهن اسپانیا است. این دیدار تقابل آخرین رقص لیونل مسی در مقابل اولین چالش بزرگ لامین یامال به عنوان ستاره اصلی تیم است.

رونالدو نازاریو، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ جام جهانی، تیم محبوب خود را برای پیروزی در این فینال معرفی کرد و گفت: «اسپانیا برنده خواهد شد و این کار را به راحتی انجام می‌دهد. آن‌ها همیشه در کنار فرانسه مدعی اصلی بوده‌اند».

این بازیکن سابق باشگاه‌های بارسلونا و رئال مادرید به تمجید ویژه از سبک بازی تیم لوئیس دلا فوئنته پرداخت و اعتراف کرد: «اسپانیا فوتبال فوق‌العاده‌ای را به نمایش می‌گذارد. این سبک در دی‌ان‌ان آن‌ها قرار دارد. آن‌ها سال‌های زیادی است که به این شکل بازی می‌کنند، یعنی از همان دوران کودکی».

اگرچه رونالدو از همین حالا تیم محبوب خود را برای بازی روز یکشنبه انتخاب کرده است، اما شخصیت تحسین‌برانگیز آرژانتین در طول این تورنمنت را نیز فراموش نکرد و برای توضیح علت تصمیم خود به نام آن‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: «آن‌ها مسیر بسیار زیبایی را در این جام جهانی طی کرده‌اند. آرژانتین تیمی است که روحیه غلبه بر سختی‌ها و روحیه جنگندگی بسیار زیبایی را نشان می‌دهد، اما اسپانیا بسیار قانون‌مند و متدیک عمل می‌کند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که در هر لحظه از بازی باید چه کاری انجام دهند».

انتهای پیام/