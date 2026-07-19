زانتتی از تلخترین شب آرژانتین گفت: چنین رختکن غمگینی ندیده بودم
خاویر زانتتی با مرور حذف ناباورانه آرژانتین از جام جهانی ۲۰۰۲، آن شب را یکی از تلخترین خاطرات دوران حرفهای خود توصیف کرد و گفت هرگز رختکنی تا این اندازه غمگین ندیده است.
به گزارش ایلنا، خاویر زانتتی، مدافع و کاپیتان پیشین تیم ملی آرژانتین، در گفتوگویی درباره حذف آلبیسلسته از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۰۲ صحبت کرد؛ تورنمنتی که آرژانتین بهعنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد آن شد، اما خیلی زود از دور رقابتها کنار رفت.
زانتتی گفت: «هرگز در زندگیام چنین رختکن غمگینی ندیده بودم. همه ما تصور میکردیم میتوانیم در آن جام نقش مهمی داشته باشیم، اما شرایط برخلاف انتظار پیش رفت.»
او ادامه داد: «احساس میکردیم شایستگی بیشتری داریم. تیم بسیار خوبی در اختیار داشتیم و با امید زیادی وارد مسابقات شده بودیم، اما نتوانستیم آنچه را در توان داشتیم، در زمین نشان دهیم.»
مدافع پیشین اینتر همچنین از مارسلو بیلسا، سرمربی وقت آرژانتین، تمجید کرد و گفت: «او همیشه تلاش میکرد بهترین توان بازیکنان را بیرون بکشد و عشق به فوتبال را در ما زنده نگه دارد.»
زانتتی در بخش دیگری از صحبتهایش لیونل مسی را بهترین بازیکن تاریخ دانست و از توانایی او در خلق موقعیتهای غیرمنتظره تمجید کرد. او همچنین آنخل دیماریا را یکی از مهرههای کلیدی موفقیتهای اخیر آرژانتین معرفی کرد.
او در پایان درباره خاطرهانگیزترین گلهای دوران حرفهای خود گفت: «گل به انگلیس در جام جهانی ۱۹۹۸ و گلی که در فینال لیگ اروپا برای اینتر به ثمر رساندم، از مهمترین لحظات دوران فوتبالم هستند.»