به گزارش ایلنا، اما هیز، سرمربی پیشین چلسی و تحلیلگر جام جهانی ۲۰۲۶، در آستانه فینال میان اسپانیا و آرژانتین، به بررسی عملکرد لاروخا پرداخت و این تیم را یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های فوتبال جهان توصیف کرد.

هیز درباره نمایش اسپانیا در نیمه‌نهایی برابر فرانسه گفت: «فوتبال بر پایه کار گروهی بنا شده است. تسلط اسپانیا در نیمه‌نهایی حاصل درخشش فردی نبود، بلکه از درک مشترک بازیکنان نسبت به فضا، زمان و ریتم بازی ناشی می‌شد.»

او ادامه داد: «این موضوع فقط به بازیکنانی مانند رودری یا پدری محدود نمی‌شود. اسپانیا دائماً به دنبال ایجاد برتری موقعیتی و عددی است و این اصول برای مدت طولانی در فوتبال این کشور نهادینه شده است.»

سرمربی تیم ملی زنان آمریکا افزود: «بازیکنان اسپانیا می‌دانند در هر لحظه باید کجا قرار بگیرند و چگونه از فضاها استفاده کنند. همین هماهنگی باعث می‌شود تیم بدون وابستگی به یک بازیکن خاص، کنترل مسابقه را در اختیار داشته باشد.»

هیز همچنین به ریشه‌های سبک فوتبال اسپانیا اشاره کرد و گفت: «این فرهنگ به سال‌های ابتدایی حضور یوهان کرایف در بارسلونا بازمی‌گردد. اسپانیا در اجرای این فلسفه از هر کشور دیگری موفق‌تر بوده است.»

او در پایان با اشاره به موفقیت‌های تیم‌های پایه اسپانیا اظهار داشت: «این کشور رکورد ۹ قهرمانی در یورو زیر ۱۷ سال را در اختیار دارد و در سه فینال اخیر یورو زیر ۱۹ سال نیز حاضر بوده است. این اتفاق تصادفی نیست و نشان می‌دهد یک ساختار منسجم در تمام رده‌ها وجود دارد. اسپانیا تیمی استثنایی است و معتقدم می‌تواند قهرمان جام جهانی شود.»

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