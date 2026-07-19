خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توخل طرفدار اسپانیا در فینال؛ زخم شکست مقابل آرژانتین باقی می‌ماند

توخل طرفدار اسپانیا در فینال؛ زخم شکست مقابل آرژانتین باقی می‌ماند
کد خبر : 1815354
لینک کوتاه کپی شد.

توماس توخل پس از پیروزی انگلیس مقابل فرانسه در دیدار رده‌بندی جام جهانی، از عملکرد تیمش تمجید کرد و گفت در فینال از اسپانیا حمایت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس با پیروزی ۶ بر ۴ مقابل فرانسه، جام جهانی ۲۰۲۶ را در جایگاه سوم به پایان رساند. توماس توخل پس از مسابقه تأکید کرد تیمش در طول این رقابت‌ها دستاوردی ویژه داشته است، هرچند شکست در نیمه‌نهایی برابر آرژانتین برای مدت‌ها در ذهن او باقی خواهد ماند.

توخل گفت: «این تیم چیزی ویژه خلق کرده است. درد شکست مقابل آرژانتین به مرور کمتر می‌شود، اما زخم آن باقی خواهد ماند.»

او درباره شکست ۲ بر یک برابر آرژانتین افزود: «تا دقیقه ۸۵ با یک گل پیش بودیم، اما در نهایت مقابل بهترین بازیکن جهان شکست خوردیم. این موضوع دردناک است، زیرا هدف ما رسیدن به فینال بود و هیچ‌کس با مقام سوم کاملاً راضی نمی‌شود.»

سرمربی آلمانی انگلیس در ادامه مسئولیت شکست در نیمه‌نهایی را پذیرفت و گفت: «در بخشی از مسابقه بیش از حد منفعل شدیم و احساس کردم جریان بازی در حال تغییر است. تصمیم‌های زیادی را بر اساس غریزه و تجربه‌ام گرفتم، بنابراین مسئول اصلی شکست هستم.»

توخل تأکید کرد از تصمیماتش در آن مسابقه پشیمان نیست و افزود: «در آن لحظات باید تصمیم می‌گرفتم و این کار را انجام دادم. اکنون باید از آن تجربه درس بگیریم.»

او در پاسخ به پرسشی درباره تیم مورد علاقه‌اش در فینال میان اسپانیا و آرژانتین گفت: «باید بگویم اسپانیا. بازی بسیار نزدیکی میان دو تیم قدرتمند خواهد بود. اسپانیا با شکست فرانسه شایسته حضور در فینال شد و آرژانتین نیز با عبور از ما استحقاقش را نشان داد. هر دو تیم فوق‌العاده بوده‌اند، اما من با اسپانیا هستم.»

توخل در پایان درباره پیروزی برابر فرانسه اظهار داشت: «هشت سال پیش، بازیکنان فرانسه قهرمان جهان شدند. ما می‌خواستیم فاصله را کاهش دهیم و نشان دادیم که به این هدف نزدیک شده‌ایم. شکست مقابل آرژانتین زمان می‌خواهد، اما بیشتر از آنکه انرژی‌ام را بگیرد، به من انگیزه می‌دهد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل