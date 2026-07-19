توخل طرفدار اسپانیا در فینال؛ زخم شکست مقابل آرژانتین باقی میماند
توماس توخل پس از پیروزی انگلیس مقابل فرانسه در دیدار ردهبندی جام جهانی، از عملکرد تیمش تمجید کرد و گفت در فینال از اسپانیا حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس با پیروزی ۶ بر ۴ مقابل فرانسه، جام جهانی ۲۰۲۶ را در جایگاه سوم به پایان رساند. توماس توخل پس از مسابقه تأکید کرد تیمش در طول این رقابتها دستاوردی ویژه داشته است، هرچند شکست در نیمهنهایی برابر آرژانتین برای مدتها در ذهن او باقی خواهد ماند.
توخل گفت: «این تیم چیزی ویژه خلق کرده است. درد شکست مقابل آرژانتین به مرور کمتر میشود، اما زخم آن باقی خواهد ماند.»
او درباره شکست ۲ بر یک برابر آرژانتین افزود: «تا دقیقه ۸۵ با یک گل پیش بودیم، اما در نهایت مقابل بهترین بازیکن جهان شکست خوردیم. این موضوع دردناک است، زیرا هدف ما رسیدن به فینال بود و هیچکس با مقام سوم کاملاً راضی نمیشود.»
سرمربی آلمانی انگلیس در ادامه مسئولیت شکست در نیمهنهایی را پذیرفت و گفت: «در بخشی از مسابقه بیش از حد منفعل شدیم و احساس کردم جریان بازی در حال تغییر است. تصمیمهای زیادی را بر اساس غریزه و تجربهام گرفتم، بنابراین مسئول اصلی شکست هستم.»
توخل تأکید کرد از تصمیماتش در آن مسابقه پشیمان نیست و افزود: «در آن لحظات باید تصمیم میگرفتم و این کار را انجام دادم. اکنون باید از آن تجربه درس بگیریم.»
او در پاسخ به پرسشی درباره تیم مورد علاقهاش در فینال میان اسپانیا و آرژانتین گفت: «باید بگویم اسپانیا. بازی بسیار نزدیکی میان دو تیم قدرتمند خواهد بود. اسپانیا با شکست فرانسه شایسته حضور در فینال شد و آرژانتین نیز با عبور از ما استحقاقش را نشان داد. هر دو تیم فوقالعاده بودهاند، اما من با اسپانیا هستم.»
توخل در پایان درباره پیروزی برابر فرانسه اظهار داشت: «هشت سال پیش، بازیکنان فرانسه قهرمان جهان شدند. ما میخواستیم فاصله را کاهش دهیم و نشان دادیم که به این هدف نزدیک شدهایم. شکست مقابل آرژانتین زمان میخواهد، اما بیشتر از آنکه انرژیام را بگیرد، به من انگیزه میدهد.»