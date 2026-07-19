آرژانتین در آستانه تعطیلی ملی؛ همهچیز به نتیجه فینال بستگی دارد
دولت آرژانتین در حال بررسی اعلام روز دوشنبه بهعنوان تعطیل ملی است؛ تصمیمی که در صورت قهرمانی آلبیسلسته در فینال جام جهانی برابر اسپانیا اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به دیدار نهایی جام جهانی، دولت آرژانتین احتمال اعلام تعطیلی یا روز غیرکاری پس از مسابقه را بررسی میکند تا در صورت قهرمانی تیم ملی، شرایط لازم برای برگزاری جشنهای عمومی فراهم شود.
این تصمیم مشابه اقدامی است که پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انجام شد. در آن مقطع، دولت روز سهشنبه ۲۰ دسامبر را تعطیل اعلام کرد تا مردم بتوانند در مراسم استقبال و جشن قهرمانی تیم ملی شرکت کنند.
همزمان، مسئولان دولتی در حال هماهنگی با فدراسیون فوتبال آرژانتین درباره برنامه بازگشت بازیکنان و کادر فنی به کشور هستند.
دیگو سانتیلی، رئیس دفتر کابینه، اعلام کرده است دولت در صورت قهرمانی آرژانتین آماده خواهد بود برای برگزاری مراسم، مدیریت جمعیت و تأمین امنیت عمومی همکاری کند.
او در عین حال تأکید کرد تصمیم نهایی درباره نحوه برگزاری جشنها بر عهده بازیکنان و مسئولان تیم ملی خواهد بود و دولت تنها نقش حمایتی و اجرایی دارد.
آرژانتین در فینال جام جهانی مقابل اسپانیا قرار خواهد گرفت و نتیجه این دیدار، تکلیف تعطیلی احتمالی روز دوشنبه را نیز مشخص میکند.