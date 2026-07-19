به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل انگلیس شکست خورد و مسابقات را در جایگاه چهارم به پایان رساند.

کُنده پس از پایان بازی گفت: «در نیمه نخست عملکرد بسیار ضعیفی داشتیم و دلایل مختلفی برای آن وجود داشت. در نیمه دوم بهتر شدیم، اما کافی نبود. همه ما ناامید هستیم که نتوانستیم این پیروزی را به سرمربی هدیه کنیم.»

او ادامه داد: «بزرگ‌ترین حسرت ما این است که در فینال حضور نداریم. این مسابقه برای ما بسیار دشوار بود. به‌عنوان یک بازیکن رقابت‌طلب، فکر می‌کنم دیدار رده‌بندی نباید برگزار شود، زیرا ما برای هدفی مشخص، یعنی رسیدن به فینال، آماده شده بودیم. با این حال، باید بهتر از این ظاهر می‌شدیم.»

مدافع تیم ملی فرانسه همچنین از عملکرد دایو اوپامکانو تمجید کرد و گفت: «او باعث شد نیمه نخست با نتیجه سنگین‌تری به پایان نرسد. او در این تورنمنت فوق‌العاده بود و بازیکنان زیادی سطح بازی خود را بالا بردند.»

کُنده در پایان درباره دوران حضور دیدیه دشان روی نیمکت فرانسه اظهار داشت: «او در تمام این سال‌ها کارهای بزرگی برای تیم ملی انجام داد و باید به خاطر قهرمانی سال ۲۰۱۸ و موفقیت‌هایش از او تشکر کنیم. آینده فرانسه نیز روشن است، زیرا گروهی جوان و بااستعداد در اختیار داریم.»

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