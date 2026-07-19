به گزارش ایلنا، مدافع تیم ملی آرژانتین در دیدار مقابل مصر به سرعت ۳۶.۲ کیلومتر بر ساعت رسید و یکی از بالاترین رکوردهای این دوره از مسابقات را به نام خود ثبت کرد.

تالیافیکو با این رکورد، سرعتی بیشتر از ژول کُنده و جیبریل سو به ثبت رساند و نشان داد پس از پشت سر گذاشتن مصدومیتی که در دیدار دوستانه برابر هندوراس گریبان‌گیرش شده بود، به فرم ایده‌آل بازگشته است.

این مدافع باتجربه در شش مسابقه جام جهانی به میدان رفته و با دقت پاس ۸۸ درصد، موفقیت ۶۴ درصدی در نبردها و میانگین تنها ۰.۷ خطا در هر ۹۰ دقیقه، عملکردی مطمئن در ترکیب آرژانتین داشته است.

توانایی تالیافیکو در پوشش فضاهای دفاعی، شرکت در حملات و بازگشت‌های سریع، او را به یکی از عناصر مهم ساختار تاکتیکی لیونل اسکالونی تبدیل کرده است.

او پیش از فینال جام جهانی نیز با اشاره به روحیه تیم ملی آرژانتین گفت: «ما آرژانتین هستیم؛ آرژانتینی‌ها رنج می‌کشند و پیروز می‌شوند.»

انتهای پیام/