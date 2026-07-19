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تحرک جدید در بازار نقل‌وانتقالات اروپا؛ مدافعان در کانون توجه

تحرک جدید در بازار نقل‌وانتقالات اروپا؛ مدافعان در کانون توجه
کد خبر : 1815337
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بازار نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا با چند جابه‌جایی تازه در خط دفاعی همراه شده و باشگاه‌ها برای تکمیل ترکیب خود، فعالیت‌هایشان را افزایش داده‌اند.

به گزارش ایلنا، یکی از مهم‌ترین اخبار به تاریک محارموویچ، مدافع ساسولو، مربوط می‌شود که با قراردادی پنج‌ساله راهی تیم جدید خود خواهد شد. این انتقال در راستای تقویت ساختار دفاعی باشگاه مقصد صورت گرفته است.

لوکا ووشکوویچ، مدافع جوان تاتنهام، نیز در آستانه آغاز تجربه‌ای تازه قرار دارد. از این بازیکن به‌عنوان یکی از استعدادهای آینده‌دار خط دفاعی یاد می‌شود و انتظار می‌رود انتقال او فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی فراهم کند.

در اسپانیا نیز باشگاه مالاگا از جذب فرناندو کالرو به‌عنوان بازیکن آزاد خبر داد. این مدافع باتجربه پس از توافق با مدیران باشگاه، قراردادی برای فصل جدید امضا کرده است.

کالرو بیش از ۱۴۰ مسابقه در لالیگا انجام داده و حضور او می‌تواند تجربه و استحکام بیشتری به خط دفاعی مالاگا اضافه کند.

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