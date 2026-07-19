شوامنی در پاسخ به منتقدان: هر کسی با اطلاعاتی که دارد، حق اظهارنظر دارد
اورلین شوامنی پس از شکست فرانسه مقابل انگلیس در دیدار ردهبندی جام جهانی، از عملکرد خروسها دفاع کرد و درباره انتقادات مطرحشده از این تیم توضیح داد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل انگلیس شکست خورد و مسابقات را در جایگاه چهارم به پایان رساند.
شوامنی پس از پایان مسابقه گفت: «میخواستیم در این بازی پیروز شویم، بهخصوص برای سرمربی. شرایط آنطور که میخواستیم پیش نرفت و در نیمه نخست عملکرد خوبی نداشتیم. در نیمه دوم بهتر شدیم، اما این واکنش کافی نبود و طبیعتاً ناامید هستیم.»
هافبک تیم ملی فرانسه درباره صحبتهای دیدیه دشان بین دو نیمه اظهار داشت: «سرمربی صحبتهای بسیار خوبی انجام داد که به ما کمک کرد دوباره تمرکز کنیم. او بیشتر درباره غرور، مسئولیت و وظیفه ما برای نمایندگی از تیم ملی فرانسه حرف زد.»
او درباره پایان دوران حضور دشان روی نیمکت خروسها افزود: «شکست در آخرین مسابقه سرمربی برای همه ما دردناک است. میخواستیم این پیروزی را به او هدیه کنیم، اما متأسفانه موفق نشدیم.»
تچوامنی در واکنش به انتقادهایی که پس از شکست فرانسه برابر اسپانیا در مرحله نیمهنهایی مطرح شد، گفت: «هر کسی حق دارد با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد، هر نظری که میخواهد داشته باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا جام جهانی فرانسه را ناکام میداند، عنوان کرد: «نمیدانم میتوان گفت این جام جهانی هدر رفت یا نه. هدف ما قهرمانی بود و تیم خوبی در اختیار داشتیم، اما در نیمهنهایی مقابل اسپانیایی قرار گرفتیم که در زمین بهتر از ما بود.»
شوامنی در پایان درباره میراث دشان گفت: «او تأثیر عمیقی بر این تیم گذاشت. باید به پیشرفت ادامه دهیم و برای کسب جامهای بیشتر تلاش کنیم، زیرا کیفیت و استعداد لازم را در اختیار داریم.»