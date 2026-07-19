مسی و یامال؛ احترام میان دو نسل بدون رابطهای نزدیک
لیونل مسی و لامین یامال باوجود شباهتهای فنی، گذشته مشترک در بارسلونا و تمجیدهای متقابل، هنوز رابطهای نزدیک با یکدیگر ندارند؛ ارتباطی از راه دور که بر پایه احترام شکل گرفته است.
به گزارش ایلنا، انتشار دوباره تصویری قدیمی از لیونل مسی در کنار لامین یامالِ ششماهه، بار دیگر توجهها را به ارتباط عجیب دو ستاره متعلق به نسلهای متفاوت فوتبال جلب کرده است.
این تصویر در جریان یک پروژه خیریه ثبت شده بود؛ زمانی که مسی در ابتدای دوران حضورش در بارسلونا قرار داشت و یامال هنوز نوزادی بیش نبود. سالها بعد، آن کودک به یکی از مهمترین استعدادهای فوتبال جهان و وارث پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا تبدیل شد.
یامال باوجود اینکه هیچگاه فرصت همبازی شدن با مسی را در بارسلونا نداشت، بارها به دلیل سبک بازی، توانایی دریبلزنی و تأثیرگذاریاش با ستاره آرژانتینی مقایسه شده است.
او درباره مسی گفته است: «مسی بهترین فوتبالیست تاریخ است و همچنان این موضوع را ثابت میکند. اینکه مانند او تا ۴۰سالگی بازی کنم؟ غیرممکن است.»
این دو بازیکن اشتراکات دیگری نیز دارند. هر دو در بارسلونا پیراهنهای شماره ۱۹ و ۱۰ را پوشیدهاند و در سنین پایین به چهرههایی تعیینکننده در ترکیب این تیم تبدیل شدهاند.
مسی نیز پیشتر در تمجید از ستاره جوان اسپانیا گفته بود: «اگر بخواهم یک بازیکن را انتخاب کنم، لامین یامال را انتخاب میکنم. او حال و آینده فوتبال است.»
کاپیتان آرژانتین همچنین یامال را بازیکنی فوقالعاده توصیف کرده و برای او در ادامه دوران حرفهایاش آرزوی موفقیت کرده است.
با این حال، رابطه مسی و یامال به تمجیدهای متقابل و حضور در برخی رویدادها و کمپینهای تبلیغاتی محدود شده و میان آنها دوستی نزدیکی شکل نگرفته است.
مسی و یامال اکنون نماد دو نسل متفاوت بارسلونا هستند؛ یکی اسطورهای که تقریباً تمام افتخارات ممکن را به دست آورده و دیگری ستارهای جوان که در آغاز مسیر خود برای ساختن تاریخی تازه قرار دارد.