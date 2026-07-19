خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسی و یامال؛ احترام میان دو نسل بدون رابطه‌ای نزدیک

مسی و یامال؛ احترام میان دو نسل بدون رابطه‌ای نزدیک
کد خبر : 1815326
لینک کوتاه کپی شد.

لیونل مسی و لامین یامال باوجود شباهت‌های فنی، گذشته مشترک در بارسلونا و تمجیدهای متقابل، هنوز رابطه‌ای نزدیک با یکدیگر ندارند؛ ارتباطی از راه دور که بر پایه احترام شکل گرفته است.

به گزارش ایلنا، انتشار دوباره تصویری قدیمی از لیونل مسی در کنار لامین یامالِ شش‌ماهه، بار دیگر توجه‌ها را به ارتباط عجیب دو ستاره متعلق به نسل‌های متفاوت فوتبال جلب کرده است.

این تصویر در جریان یک پروژه خیریه ثبت شده بود؛ زمانی که مسی در ابتدای دوران حضورش در بارسلونا قرار داشت و یامال هنوز نوزادی بیش نبود. سال‌ها بعد، آن کودک به یکی از مهم‌ترین استعدادهای فوتبال جهان و وارث پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا تبدیل شد.

یامال باوجود اینکه هیچ‌گاه فرصت همبازی شدن با مسی را در بارسلونا نداشت، بارها به دلیل سبک بازی، توانایی دریبل‌زنی و تأثیرگذاری‌اش با ستاره آرژانتینی مقایسه شده است.

او درباره مسی گفته است: «مسی بهترین فوتبالیست تاریخ است و همچنان این موضوع را ثابت می‌کند. اینکه مانند او تا ۴۰سالگی بازی کنم؟ غیرممکن است.»

این دو بازیکن اشتراکات دیگری نیز دارند. هر دو در بارسلونا پیراهن‌های شماره ۱۹ و ۱۰ را پوشیده‌اند و در سنین پایین به چهره‌هایی تعیین‌کننده در ترکیب این تیم تبدیل شده‌اند.

مسی نیز پیش‌تر در تمجید از ستاره جوان اسپانیا گفته بود: «اگر بخواهم یک بازیکن را انتخاب کنم، لامین یامال را انتخاب می‌کنم. او حال و آینده فوتبال است.»

کاپیتان آرژانتین همچنین یامال را بازیکنی فوق‌العاده توصیف کرده و برای او در ادامه دوران حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت کرده است.

با این حال، رابطه مسی و یامال به تمجیدهای متقابل و حضور در برخی رویدادها و کمپین‌های تبلیغاتی محدود شده و میان آنها دوستی نزدیکی شکل نگرفته است.

مسی و یامال اکنون نماد دو نسل متفاوت بارسلونا هستند؛ یکی اسطوره‌ای که تقریباً تمام افتخارات ممکن را به دست آورده و دیگری ستاره‌ای جوان که در آغاز مسیر خود برای ساختن تاریخی تازه قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل