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رکورد منفی فرانسه؛ دریافت شش گل برای نخستین‌بار از سال ۱۹۶۰

رکورد منفی فرانسه؛ دریافت شش گل برای نخستین‌بار از سال ۱۹۶۰
کد خبر : 1815324
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تیم ملی فرانسه با شکست ۶ بر ۴ مقابل انگلیس در دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶، برای نخستین‌بار در بیش از شش دهه، شش گل در یک مسابقه دریافت کرد.

به گزارش ایلنا، فرانسه در دیداری پرگل و جنجالی در میامی، شش بار دروازه‌اش را مقابل انگلیس بازشده دید و جام جهانی را با قرار گرفتن در رتبه چهارم به پایان رساند.

آخرین بار که خروس‌ها در یک مسابقه شش گل دریافت کرده بودند، به ۱۲ اکتبر ۱۹۶۰ بازمی‌گشت؛ زمانی که در دیداری دوستانه با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل سوئیس شکست خوردند.

فرانسه همچنین برای نخستین‌بار پس از سال ۱۹۰۸ در یک مسابقه رسمی حداقل شش گل دریافت کرد. این تیم در المپیک لندن با نتیجه سنگین ۱۷ بر صفر برابر دانمارک شکست خورده بود.

تیم دیدیه دشان در نیمه نخست دیدار مقابل انگلیس چهار گل دریافت کرد، اما در نیمه دوم واکنش نشان داد و توانست نتیجه را به تساوی ۴ بر ۴ بکشاند. با این حال، انگلیس در دقایق پایانی دو گل دیگر به ثمر رساند و پیروزی ۶ بر ۴ را قطعی کرد.

دشان پس از پایان مسابقه با اشاره به واکنش بازیکنانش گفت: «حداقل در ادامه، مسابقه به چیزی شبیه فوتبال تبدیل شد.»

این دیدار، آخرین حضور دشان روی نیمکت تیم ملی فرانسه بود و با ثبت یکی از سنگین‌ترین آمارهای دفاعی تاریخ خروس‌ها به پایان رسید.

 

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