به گزارش ایلنا، دیدیه دشان از پیش می‌دانست دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶، روزی متفاوت برای او خواهد بود. آخرین حضورش روی نیمکت خروس‌ها در فلوریدا، اما فراتر از انتظار و سرشار از اتفاقاتی غیرقابل پیش‌بینی بود.

فرانسه در نیمه نخست با چهار گل از انگلیس عقب افتاد؛ اتفاقی که از سال ۱۹۶۸ برای این تیم رخ نداده بود و دشان را در آستانه پایانی تلخ و تحقیرآمیز قرار داد.

سرمربی فرانسه با این حال امیدش را از دست نداد. او با تعویض‌هایش در نیمه دوم، ساختار تیم را تغییر داد و توانست انرژی تازه‌ای به بازیکنان بدهد. خروس‌ها با نمایشی متفاوت به بازی برگشتند و نتیجه را به تساوی ۴ بر ۴ رساندند، هرچند در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خوردند.

دشان در طول مسابقه بارها از روی نیمکت بلند شد و با فریاد و حرکات دست، بازیکنانش را به ادامه تلاش تشویق کرد. او تا آخرین لحظه به تکمیل بازگشت و پیروزی امیدوار بود.

صبح روز مسابقه نیز فضای اردوی فرانسه حال‌وهوایی احساسی داشت. دشان در کنار اعضای کادر فنی‌اش تلاش کرد شرایط را عادی نگه دارد، اما سخنان کیلیان امباپه نشان داد که بازیکنان از اهمیت این وداع آگاه هستند.

امباپه خطاب به دشان گفت: «تو یک افسانه هستی. باید پایان بهتری برایت رقم می‌زدیم، اما متأسفانه شکست خوردیم.»

به این ترتیب، دوران طولانی حضور دیدیه دشان روی نیمکت تیم ملی فرانسه با مسابقه‌ای به پایان رسید که در آن همه‌چیز وجود داشت؛ از خطر یک شکست تاریخی تا امید به بازگشتی فراموش‌نشدنی.

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