اسکالونی و آمار تاریخی با آرژانتین؛ ۱۰۳ بازی، ۷۶ برد و چهار جام
لیونل اسکالونی پس از هشت سال حضور روی نیمکت تیم ملی آرژانتین، با کسب چهار عنوان قهرمانی و صعود به دومین فینال متوالی جام جهانی، یکی از درخشانترین دورههای تاریخ آلبیسلسته را رقم زده است.
به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی نخستین بار در هشتم سپتامبر ۲۰۱۸ و در دیداری دوستانه برابر گواتمالا هدایت تیم ملی آرژانتین را بر عهده گرفت. انتخاب او در آن مقطع، به دلیل نداشتن تجربه سرمربیگری در سطح اول فوتبال، با تردیدها و انتقادهای زیادی همراه بود؛ اما نتایج سالهای بعد، تمام معادلات را تغییر داد.
آرژانتین تحت هدایت اسکالونی تاکنون ۱۰۳ مسابقه برگزار کرده و به ۷۶ پیروزی، ۱۸ تساوی و تنها ۹ شکست رسیده است؛ آماری که نشاندهنده ثبات کمنظیر این تیم در دوران حضور او روی نیمکت است.
یکی از مهمترین دستاوردهای اسکالونی، ثبت رکورد ۳۶ بازی متوالی بدون شکست بود؛ طولانیترین روند شکستناپذیری در تاریخ تیم ملی آرژانتین. این رکورد در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۲ و با شکست برابر عربستان سعودی متوقف شد، اما آلبیسلسته پس از آن نتیجه، مسیر خود را تا قهرمانی جهان ادامه داد.
اسکالونی تاکنون چهار جام را با تیم ملی آرژانتین به دست آورده و اکنون نخستین سرمربی این کشور پس از کارلوس بیلاردو است که در دو دوره متوالی جام جهانی به دیدار نهایی میرسد.
در صورت پیروزی آرژانتین برابر اسپانیا، اسکالونی به دومین سرمربی تاریخ تبدیل خواهد شد که دو بار قهرمانی جام جهانی را تجربه میکند؛ رکوردی که تاکنون تنها ویتوریو پوتزو، سرمربی ایتالیا در جامهای جهانی ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸، به آن دست یافته است.
موفقیت اسکالونی تنها به نتایج و جامها محدود نمیشود. او توانست تغییر نسل در تیم ملی آرژانتین را مدیریت کند و بازیکنانی مانند کریستین رومرو، انزو فرناندز و الکسیس مکآلیستر را به مهرههایی کلیدی در ترکیب آلبیسلسته تبدیل کند.
بازگرداندن هویت تیمی، ایجاد ارتباط عمیق میان بازیکنان و هواداران و ساختن تیمی با روحیه شکستناپذیر، اسکالونی را به یکی از تأثیرگذارترین مربیان تاریخ فوتبال آرژانتین تبدیل کرده است.