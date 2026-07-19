امباپه: دوست داشتم به جای آقای گلی در فینال باشم!
کیلیان امباپه پس از شکست فرانسه مقابل انگلیس در دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد تیمش در نیمه نخست انتقاد کرد و گفت حضور در فینال را به رکورد بهترین گلزن تاریخ مسابقات ترجیح میداد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در دیدار ردهبندی جام جهانی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل انگلیس شکست خورد و در جایگاه چهارم قرار گرفت. امباپه پس از پایان مسابقه با انتقاد از نمایش خروسها در نیمه نخست گفت: «نمیدانم چه اتفاقی افتاد. دو نیمه کاملاً متفاوت داشتیم. در نیمه اول به پیراهن احترام نگذاشتیم و مسائلی وجود داشت که برای من قابل درک نیست. نمیتوانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی رخ دهد.»
او ادامه داد: «در نیمه دوم با احساس و تعهد بیشتری بازی کردیم و آن نیمه را بردیم، اما نتوانستیم مسابقه را ببریم. دوست داشتیم برای مربیمان که آخرین بازی خود را تجربه میکرد، پیروز شویم.»
امباپه در این مسابقه نیز گلزنی کرد و شمار گلهایش در ادوار جام جهانی را به ۲۲ رساند تا در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ این رقابتها قرار بگیرد.
ستاره تیم ملی فرانسه در پاسخ به این پرسش که آیا فینال میان آرژانتین و اسپانیا را برای دنبال کردن عملکرد لیونل مسی تماشا خواهد کرد، گفت: «مسی فردا گل میزند، مطمئناً؛ او همیشه گل میزند. ترجیح میدادم بهترین گلزن تاریخ نباشم و فردا در آن مسابقه بازی کنم.»
فرانسه با این شکست، جام جهانی ۲۰۲۶ را بدون مدال به پایان رساند؛ در حالی که امباپه با رکوردی تاریخی، یکی از برجستهترین چهرههای این دوره از مسابقات بود.