انگلیس و فرانسه پنجمین بازی پرگل تاریخ جام جهانی

به گزارش ایلنا، دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ میان انگلیس و فرانسه با ردوبدل شدن ۱۰ گل به پایان رسید؛ مسابقه‌ای تماشایی که سه‌شیرها در آن با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند و برای نخستین بار عنوان سوم جهان را به دست آوردند.

این بازی در کنار پیروزی ۷ بر ۳ فرانسه مقابل پاراگوئه در جام جهانی ۱۹۵۸، یکی از تنها دو مسابقه ۱۰ گله تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود.

رکورد پرگل‌ترین دیدار تاریخ جام جهانی همچنان در اختیار مسابقه اتریش و سوئیس در سال ۱۹۵۴ است؛ دیداری که با پیروزی ۷ بر ۵ اتریش و ثبت ۱۲ گل به پایان رسید.

سه مسابقه نیز با ۱۱ گل در رده بعدی قرار دارند؛ پیروزی ۶ بر ۵ برزیل مقابل لهستان در سال ۱۹۳۸، برتری ۸ بر ۳ مجارستان برابر آلمان در سال ۱۹۵۴ و برد ۱۰ بر یک مجارستان مقابل السالوادور در جام جهانی ۱۹۸۲.

کیلیان امباپه نیز در جریان این دیدار با افزایش شمار گل‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به عدد ۱۰، به نخستین بازیکن از زمان گرد مولر در سال ۱۹۷۰ تبدیل شد که در یک دوره از این رقابت‌ها به مرز ۱۰ گل می‌رسد.

فهرست پرگل‌ترین دیدارهای تاریخ جام جهانی به این شرح است:

۱۲ گل: اتریش ۷ – سوئیس ۵، جام جهانی ۱۹۵۴

۱۱ گل: برزیل ۶ – لهستان ۵، جام جهانی ۱۹۳۸

۱۱ گل: مجارستان ۸ – آلمان ۳، جام جهانی ۱۹۵۴

۱۱ گل: مجارستان ۱۰ – السالوادور یک، جام جهانی ۱۹۸۲

۱۰ گل: انگلیس ۶ – فرانسه ۴، جام جهانی ۲۰۲۶

۱۰ گل: فرانسه ۷ – پاراگوئه ۳، جام جهانی ۱۹۵۸

انتهای پیام/