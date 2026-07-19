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رئال مادرید در صدر جدول گلزنان باشگاهی جام جهانی ۲۰۲۶

رئال مادرید در صدر جدول گلزنان باشگاهی جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1815311
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بازیکنان رئال مادرید با درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶، بیشترین گل را در میان نمایندگان باشگاه‌های مختلف به ثمر رسانده‌اند و این تیم را در صدر جدول گلزنان باشگاهی مسابقات قرار داده‌اند.

به گزارش ایلنا، عملکرد درخشان کیلیان امباپه و جود بلینگام باعث شده است رئال مادرید در رقابت غیررسمی باشگاه‌ها برای بیشترین گل زده توسط بازیکنانشان، فاصله قابل توجهی با سایر تیم‌ها ایجاد کند.

امباپه با گل‌های متعدد برای تیم ملی فرانسه، مهم‌ترین سهم را در صدرنشینی رئال مادرید داشته و بلینگام نیز در مسیر انگلیس تا دیدار رده‌بندی، گل‌های مهمی به ثمر رسانده است.

باشگاه‌هایی مانند پاری‌سن‌ژرمن، آرسنال و لیورپول نیز به لطف گلزنی بازیکنان ملی‌پوش خود در رده‌های بعدی این جدول قرار دارند، اما مجموع گل‌های ستاره‌های رئال مادرید بیشتر از سایر رقبا بوده است.

 

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