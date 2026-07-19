کیلیان امباپه به دنبال شکار جایزه بزرگ جام جهانی

به گزارش ایلنا، با برگزاری مسابقه رده‌بندی جام جهانی و شکست سنگین فرانسه مقابل انگلستان، کیلیان امباپه با وجود ناکامی تیمی، با به ثمر رساندن دو گل در این دیدار پرگل، پرونده خود را در این جام با ثبت ۱۰ گل زده بست تا با عبور از لیونل مسی، شانس اول تصاحب کفش طلای جام جهانی ۲۰۲۶ باشد؛ هرچند که او پیش از این ترجیح می‌داد به جای بازی در میامی برای عنوان سومی، در فینال بزرگ نیویورک حضور داشته باشد. این فوق‌ستاره فرانسوی که پیش از این مسابقه با هشت گل زده در کنار مسی قرار داشت، حالا با این دبل، نه تنها از رقیب آرژانتینی خود سبقت گرفته، بلکه رکورد شگفت‌انگیزی را در تاریخ فوتبال ثبت کرده است.

با این درخشش، امباپه در یک‌قدمی کسب مجدد کفش طلای جام جهانی قرار گرفته است تا یک افتخار انفرادی بزرگ دیگر را به جایزه قبلی خود در قطر ۲۰۲۲ اضافه کند. در طول تاریخ فوتبال، هیچ بازیکنی نتوانسته است دو بار جایزه کفش طلای جام جهانی را از آن خود کند و حالا امباپه در آستانه این جاودانگی قرار دارد، مگر اینکه مسی در بازی فینال دست به کار بزرگی بزند و دوباره به او برسد. مسی همچنان به دنبال کسب اولین کفش طلای خود در جام جهانی است.

هری کین، دیگر مدعی حاضر در این کورس نیز که پیش از این در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با شش گل این جایزه را برده بود، در روزی که تیمش با برتری شش بر چهار به مدال برنز رسید، رقابت فردی را به امباپه واگذار کرد.

جاودانگی امباپه و عبور از رکورد تاریخی مسی

این دبل، یک نبرد پنهان و تاریخی دیگر را هم به سود فوق‌ستاره فرانسوی تغییر داد. امباپه در مسیر تبدیل شدن به بهترین گلزن ادوار جام جهانی، با دو گلی که به انگلیس زد، مجموع گل‌های خود را در این تورنمنت به عدد ۲۲ رساند تا ضمن عبور از لیونل مسی ۲۱ گله، فاصله خود را در صدر جدول گلزنان تاریخ این مسابقات با سایر اسطوره‌ها بیشتر کند. این یک رقابت جذاب و هیجان‌انگیز در دل مسابقات بود که حالا با برتری انفرادی امباپه همراه شده است.

امباپه با وجود پذیرش شکست تیمی در بازه رده‌بندی، با نمایش مقتدرانه و تصاحب احتمالی کفش طلا ثابت کرد که هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن در عرصه جهانی دارد. اگرچه این عنوان برای او یک جایزه تسلی‌بخش به شمار می‌رود و نتوانست پایان خوشی را همراه با پیروزی در آخرین بازی دیدیه دشان روی نیمکت فرانسه رقم بزند، اما این دو گل، دغدغه ذهنی بزرگ او برای تثبیت نامش به عنوان فوق‌ستاره بی‌رقیب فوتبال ملی را برآورده کرد.

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